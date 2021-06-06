电子人民币或将冲击美元和欧元垄断

既是电子货币，又是法定货币，中国的2.0版人民币或许很快将以两重身份，冲击美国和欧盟的国际货币垄断地位。

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根据法国经济类回声报报道，若中国的科技金融公司成功引领电子货币发展计划，那么人民币将坐上全球电子货币领域的领先席位，超越美欧，日本与英国，成为范例。国际清算银行指出，被问及数码货币，有30%的央行均表示在未来6年内有此意向。

就2.0版人民币来看，短期而言它将在中国国内服务于中国消费者，不会对汇率造成任何影响，其价值固定，以数码人民币存放的资金不会产生任何利息。苏州，深圳等地已经开展了相关试验； 着眼长期，人民币数字化将有利于其走向世界，尤其是现今阶段着眼个人用户的电子货币可能会进阶出现面向各大央行等金融机构的人民币。目前主要是非洲多国受到中国货币的影响，在经济，金融，外交等领域为中国带来回报。

回声报指出，根据今年二月汇丰银行的一份调查报告，未来的主权数字货币将对国家储备管理与长期外汇价值走向造成影响；另外配合该报告的央行中，平均每两家央行里，就有一家已经投资人民币，28%表示有投资人民币的中长期意愿，而明确表示排除投资人民币的央行只有25%。中国政府还不时敲打比特币等虚拟货币，指控其助长资金流失，逃税，恶性投机等势头，欲借此阻断其他虚拟货币成为电子人民币的竞争者。