美国军机抵台运送小批量疫苗疑显军事大博弈 中国网络有喊把它打下来

美国3名跨党派国会议员今天（6日）访问台湾；3人已于上午7时19分抵达台北松山机场，上述3人是搭乘美国军机抵台，而该军机C-17主要是部署在全球各主要美军空军基地，用于运送人员及装备。这部运输机载重77.5吨，足以运载美军M1主力坦克，或102名全副装备的兵，或54名伤者及医护人员。美国军机抵台引发关注，因中国官方媒体曾警告美国军机在台起降时就是开战之时。

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据苹果日报今天报道称，两岸局势持续紧张，美国3名跨党派国会议员却于周日（6日）访问台湾；3人已于上午7时19分抵达台北松山机场，并由台湾外交部长吴钊燮接机，预料这次行程停留约3小时，而总统蔡英文则在上午8时30分接见，双方将就美台关系、区域安全、疫苗供应等各项重要议题交换意见。

蔡英文在台军松山空指部接见3位国会议员，她表示这几天来自美国和日本的支持，让台湾有机会及时获得更多疫苗，是台湾抗疫的一大助力，并感谢拜登政府伸出援手，将台湾列入第一波美国对外疫苗共享名单上；她同时感谢3位议员居间协调的努力，“疫苗对台湾是及时雨，各位的帮忙，我们会铭记在心”。

蔡英文说，这次访问团特别在密集的韩国访问行程后，专程来到台湾并短暂停留3小时，带来美国国会跨党派支持台湾的讯息，再次展现台美坚若磐石的情谊，强调期待之后透过与美、日等国的合作，令台湾能渡过眼前的挑战。

美国参议员达克沃思 （Ladda Tammy Duckworth）、参议员军委会成员沙利文 （Daniel Scott Sullivan）及参议员外委会成员库恩斯 （Christopher Andrew Coons）于周日上午乘搭军机C-17运输机到访台湾，并由美国在台协会处长郦英杰及台湾外交部长吴钊燮迎接，众人特别在军机前向镜头挥手。达克沃思表示，经过与白宫讨论后，她宣布美国将向台湾送赠75万剂疫苗。

达克沃思表示，今天他们以朋友身份来到台湾，因为他们知道台湾现正经历充满挑战的时刻，并指拜登政府已宣布将向全世界分享至少8,000万剂美国疫苗，而首批是分享2,500万剂疫苗。她强调，经过他们3人与白宫官员数周讨论后，很高兴宣布台湾将收到75万剂疫苗，作为首批疫苗的一部份；台湾被列入首批捐赠疫苗的名单中对美国至关重要，因为他们知道台湾的迫切需要，美国重视美台伙伴关系。

吴钊燮致辞时说，很荣幸到机场欢迎3位参议员，当前时期亚洲正面临疫情的另一波反扑，为确保人民健康，目前政府正扩大疫苗接种及进口的计划，亦很感谢3位参议员透过具体行动支持台湾，包括将台湾纳入美国疫苗捐赠计划，以及库恩斯提到将把台湾纳入美国参议院目前在推动的最新战略竞争法案中。

吴钊燮又指，台湾了解任何国家都无法孤军奋战对抗疫情，现在台湾面对绝无仅有的抗疫挑战，当全力争取疫苗进口时，也必须确定医疗物资在运送过程中不受北京阻扰。

针对外界传出美国送台的这批疫苗将以强生疫苗为主，陈时中表示，现在仍未证实这批疫苗是否包含强生疫苗，考虑到未来可能有其他厂牌陆续到台，下周会尽快完成多个厂牌疫苗的紧急授权，尽快召开专家委员会，依照技术资料予以准驳。

据该报道称，今日降落台湾松山机场的美国C-17运输机，上午5时自韩国乌山空军基地起飞，于7时19分降落松山机场，短暂停留3小时，预计10时30分再度飞返韩国。运输机全称为“C-17 全球霸王III战略运输机（Globemaster III），是由波音公司生产，1995年开始服役，最大航程4,482公里。C-17主要是部署在全球各主要美军空军基地，用于运送人员及装备。这部运输机载重77.5吨，足以运载美军M1主力坦克，或102名全副装备的兵，或54名伤者及医护人员。军机外观灰色，尾翼上印有美国国国旗。

对于有美国国会议员组团访台，台湾外交部表示诚挚欢迎，并指访团成员涵盖民主、共和两党联邦参议员，其中达克沃思及沙利文均为参议院军事委员会成员，曾多次在美国国会的投票中，力挺友台议案，或连署支持台湾。至于库恩斯参议员是联邦参议院外交委员会成员，也是纪律委员会主席及拨款委员会“国务院暨外交运作小组”主席，并为《台湾保证法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。访团3位参议员虽党派不同，但3位都是长年坚定支持台湾的“台湾好朋友”。

据悉，访问团是参议院军事委员会自去年疫情大爆发以来，首度规划的国际访问团，把台湾纳入优先访问地方，目的是要展现美国国会跨党派对美台关系一致的坚定支持。

有涉及外交事务人士表示，美国网媒Politico曾揭露库恩斯与美国总统拜登友好，曾一度是国务卿人选之一，后来拜登任命昔日幕僚布林肯任国务卿，并表达“需要库恩斯留在参议院”，显见库恩斯的重要性，这也是继前联邦参议员多德（Chris Dodd）4月访台后，短时间内第二次有“拜登超级好朋友”到台。

据苹果日报称，美国3名跨党派国会议员今日乘坐美军C-17全球霸王III战略运输机，旋风式访问台湾，引起各方关注，特别是两岸的网民。有网民找回大陆官媒《环球时报》去年一篇声称“如果有美国军机在台湾境内直接起降，台海战争将就此打响”的社论，网民质疑今日“左岸怎么闭嘴了”；部份大陆鹰派网民相当激动，宣称要“把飞机打下来”。

去年一架美军EP-3E电子侦察机行踪诡异，疑似从台湾本岛起飞，《环时》去年8月31日曾发表题为“需要给蔡英文当局一个根本性警告了”的社论，文中宣称“美国军机在台湾起降的安排，这是非常严重的事件，已经踩到大陆维护国家统一的红线”，而且宣称“如果大陆掌握了确凿证据，就可以摧毁相关机场和降落在该机场的美国军机，台海战争将就此打响”。

“想问一下怎么都没有飞弹（导弹）飞过来啊？”从美军C-17运输机降落，到议员乘飞机离开台湾，大陆官媒一片寂静，有网民更声称，运输机上明明写着“US Air Force”，“证据确实”了吗？更多台湾网民留言北京当局只是打嘴炮：“我觉得我们肯定会谴责！”“反美是工作，旅美是生活，OK？”“还是中国的飞弹（导弹）都坏了？”

该报道说，大陆部份网民的情绪，受到这次美军军机降落台湾而受影响，有网民留言：“这不是践踏了我们的底线吗？”“底线改了又改？加大惠台力度！”“哪里还有底线？底裤都被人撕了！”有鹰派网民更声言要反击：“把飞机打下来！”“直接上弹打下来！”

当初发表“宣战”社评的《环时》，已不提要开战，转而集中攻击疫苗及美国议员。下午发表题为“台当局将美参议员来访当救命稻草”的社评，声称“美国参议员的访台秀是来挺民进党当局的”，“心思不用在解决实际问题上，而是靠这样的政治操弄往下混”。

苹果日报说，《环时》总编辑胡锡进则在微博上，借一张台湾总统蔡英文与美国议员会面的照片大造文章：“蔡英文当时站着致辞，三名美国参议员全都坐着，‘蔡省长’站着‘汇报工作’，美国参议员坐着听，这个场景真是滑稽透顶，让2,300万台湾民众的颜面何以安放？”