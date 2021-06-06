美贸易代表戴琪称美中贸易关系严重失衡

美国贸易代表戴琪表示，美国与中国这两个世界上最大的两个经济体之间的贸易关系存在“严重失衡”，拜登政府致力于平衡这种关系。戴琪周六（6月5日）在回答有关美国是否会继续2020 年 1 月与中国签署达成的贸易协议及对中国商品的关税的问题时对记者说：“这种贸易关系的某些部分是不健康的，并且随着时间的推移在一些非常重要的方面损害了美国经济。”本周拜登政府继续实施特朗普时代的禁令，禁止在美国对一些中国公司进行投资。

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美贸易代表指美中贸易关系严重失衡。戴琪在来自亚太经济合作论坛成员国的贸易部长虚拟会议之前说：“这是一种以严重失衡为标志的贸易关系——在表现方面，但也表现在我们的市场对彼此的机会和开放程度方面。美国致力于尽一切努力使美中贸易关系恢复平衡。”

据美国之音今天报道称，发表上述言论之际，两国似乎正在加强经济讨论，中国副总理刘鹤在过去两周与戴琪和财政部长珍妮特·耶伦进行了交谈。尽管中国表示，这些会谈表明双方已重新开始正常沟通，但没有任何公开迹象表明双边关税或两国之间就其他经济热点进行讨论有任何进展。美国政府正在重新审视其对华立场，并没有对其从前总统唐纳德·特朗普那里继承的政策做出任何重大改变，而戴琪已承诺在 2020 年 1 月的贸易协定基础上再接再厉，并于 5 月 5 日表示，她尊重美国政策的连续性。

然而，越来越多的迹象表明新政府的政策将采取的方向。白宫亚洲事务高级官员上个月表示，美国正在进入与中国的激烈竞争时期，本周政府继续实施特朗普时代的禁令，禁止在美国对一些中国公司进行投资。

据该报道说，尽管存在这些外交和政治紧张局势，两国间的贸易和投资流动仍在继续加强。中国对美国的出口仍在增长，而中国正在加紧购买美国商品，尽管这还不足以达到贸易协议中承诺的水平。在同一次新闻发布会上，中国商务部部长王文涛表示，尽管面临大流行的挑战，中国仍在继续开放经济，并列出了一些减少对外国投资和贸易控制的领域。他还重申，中国正在“积极考虑”加入《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》。这是一项原本旨在帮助巩固美国在该地区实力的经济条约。