6万多荷兰家长状告抖音 索赔14亿欧元

荷兰数万名家长要求视频应用程序TikTok向他们的子女支付14亿欧元赔偿金。这些家长指责TikTok未经许可收集未成年人的信息，目的是定向向他们展示广告。另外这款应用程序上提供的各种挑战赛鼓励未成年人相互做出一些危险行为，这会让这些未成年人受到伤害。今年4月，英国儿童权益保护机构也提出过类似的指控。

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据自由亚洲引据荷兰市场信息研究基金会（SOMI）提供的信息称，向TikTok求偿的家长数量超过6.4万人。荷兰市场信息研究基金会是一家非盈利组织，致力于保护互联网用户的基本权益。

TikTok抖音公司表示，该公司采取了很多措施保障年轻用户的安全。根据抖音的使用条款，未成年在使用该款应用程序时需要监护人的许可。不满13岁的儿童不可以使用TikTok。抖音TikTok公司还指出，该公司的网页上还为用户提供了信息保护的控制选项。用户可以自行选择“他们认为合适自己的选项”。

今年4月，英国儿童权益保护机构也提出过类似的指控。

该报道称，5月底，欧盟委员会宣布对Tiktok的商业行为进行审查。欧盟委员会5月28日宣布，在欧洲消费者组织BEUC发出关于违反欧盟消费者权利的警告后，已经与Tiktok展开了正式对话。