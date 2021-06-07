中国与东盟在重庆开会 推进南海行为准则磋商

中国和东南亚国协国家7日在重庆召开“南海各方行为宣言”会议，同意尽快恢复案文的第二轮审读，尽早达成“南海行为准则”。中国和东盟目前也在重庆召开特别外长会议。

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新华社报导，中国和东盟国家落实“南海各方行为宣言”第19次高官会7日在重庆市举行，由中国外交部边海司长洪亮作为中方高官，和菲律宾副外长拉扎罗（Theresa P. Lazaro）共同主持会议。

为处理南海主权争议，中国和东盟10国于2002年签署了“南海各方行为宣言”，目标是最终磋商形成“南海行为准则”。

报导称，各方就落实“宣言”、加强海上务实合作，和“南海行为准则”磋商等议题交换意见，并认为南海形势总体稳定。

报导称，会议就“准则”下一步磋商安排达成共识，同意尽快恢复案文的第二轮审读，争取早日达成“准则”。

中国近期加快“南海行为准则”的磋商进程，国务委员兼外交部长王毅3月在全国“两会”中表示，南海的不稳定因素和安全风险来自域外；指中国将和东盟国家排除干扰，推进“南海行为准则”的磋商。

6月5日，王毅和印尼总统特使、对中合作负责人卢胡特（Luhut Binsar Panjaitan）在中国贵阳共同主持的“中国印尼高级别对话合作机制”首次会议中，也提到加快“准则”磋商等5点共识。

另外，中国也正和东盟国家在重庆召开“中国－东盟建立对话关系30周年特别外长会”和“澜沧江－湄公河合作第6次外长会”。