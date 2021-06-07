中国加大打击加密货币力度

在中国当局严打比特币交易及挖矿之际，社交平台微博上的一些与加密货币相关的账号这个周末被屏蔽。据分析人士和金融监管者表示，当局预计采取更多的行动，包括更直接地用刑法来惩罚那些非法加密货币活动。

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据路透社等报道，中国国务院今年5月誓言要打击比特币挖矿和交易行为，提升了针对加密货币的打击力度。此前，三个行业机构禁止了与加密有关的金融和支付服务。

在刚过去的周末，一些被广泛关注的与加密货币有关的微博账号被屏蔽，都被注明“违反了法律和规定”。

报道表示，跨境数字经济投资人、律师、纽约大学法学院兼职教授马文彦（Winston Ma）预计，中国的最高人民法院不久会出台司法解释，可能将加密货币挖矿及交易的商业行为与中国的刑法联系起来。

马文彦的看法得到一位金融管理者的认同。这位管理者说，这样的司法解释将解决无法明确将比特币交易列为“非法活动”的法律模糊。当局目前反对加密货币的规定都是由行政部门提出的。

报道还表示，在中国当局加紧打压加密货币交易的同时，中国的央行在加速试验自己的电子货币系统。

此外，美国《华尔街日报》近日也报道说，虽然多年来中国的企业家已成为生成比特币的主力军，但合法的比特币交易在中国一直未获批准。而最近有关打击加密货币的警告凸显了加密货币在中国的脆弱地位，可能会促使一些加密货币矿商将业务转至西方。