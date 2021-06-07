中国谴责布达佩斯民众抗议建复旦分校 欧盟对匈牙利阻碍谴责香港问题不满 促机制改革

中国驻匈牙利大使馆星期天发表一份声明，指责匈牙利首都布达佩斯市“个别政客”就中国问题发表“极端错误言论”，称中方对此予以谴责和强烈抗议。而匈牙利决定阻止欧盟一份批评中国香港政策的声明，德国一位高级官员对此表示谴责，称欧盟的外交政策正在受到破坏。德国外交部国务秘书呼吁欧盟进行必要的改革，在外交政策上实行合格多数投票制。

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中国驻匈牙利大使馆星期天（2021年6月6日）发表声明，指责匈牙利首都布达佩斯市“个别政客”就中国问题发表“极端错误言论”，称中方对此予以谴责和强烈抗议。

据美国之音今天报道称，一天前，数以千计的匈牙利人走上街头，抗议政府计划在布达佩斯开设中国复旦大学分校校园。市长卡拉松尼向人群发表讲话，与示威者站在一起共同反对中央政府的这项计划。此前，卡拉松尼市长宣布将计划建造的复旦大学匈牙利分校校园周边几条街道重新命名为“达赖喇嘛道”、“光复香港路”和“维吾尔烈士街”，以抗议政府的这项计划。

卡拉松尼和许多匈牙利人表示，匈牙利总理维克多·奥尔班（Viktor Orban）批准建造这座分校会削弱国家的高等教育质量并帮助北京增加其在匈牙利和欧盟的影响力。反对派政治家和经济学家批评了他们所说的项目成本高和缺乏透明度。

奥尔班政府今年4 月与上海复旦大学签署了一项协议，将在布达佩斯的一处场地建设校园，该场地此前曾计划用来为学生建造宿舍村。政府称复旦是一所世界一流的大学，新校园将“让学生在一个一流的教育机构学习”。媒体援引政府副部长塔马斯·沙达 (Tamas Schanda) 的话说，周六的抗议是不必要的。

欧尔班政府与中国、俄罗斯和其他一些不民主的国家政府建立了友好关系，并与西方国家交锋。

据路透社报道称，匈牙利再次一票否决涉华决议，阻挡欧盟就香港问题对中国发表声明。德国一名官员认为，欧盟是时候进行改革，在外交政策上实施多数投票制。

匈牙利决定阻止欧盟一份批评中国香港政策的声明，德国一位高级官员周五对此表示谴责，称欧盟的外交政策正在受到破坏。德国外交部国务秘书Miguel Berger在推特上写道，“匈牙利再次阻止了欧盟关于香港的声明。三周前，匈牙利阻止了关于中东的声明。共同的外交和安全政策不能在阻挠政策的基础上运作，”德国外交部国务秘书Miguel Berger在推特上说，“我们需要就管理异议的方式进行认真的辩论，包括实行合格多数投票制。”

匈牙利在4月阻止了欧盟批评中国在香港实施新国安法的声明。

据德国之声报道称，德国外交部国务秘书伯杰（Miguel Berger）周五（6月4日）表示，匈牙利政府在香港问题上阻挠欧盟对中国发表声明的做法已经过分了。他呼吁欧盟进行必要的改革，在外交政策上实行合格多数投票制。

在过去三周内，匈牙利政府第二次成为欧盟国家中唯一的反对者。此前，它拒绝与其他26个成员国一起呼吁在巴以冲突实现停火。

该报道说，此前上周四，欧洲法院驳回了匈牙利关于对它“严重违反”欧盟民主价值观进行调查决定的异议。