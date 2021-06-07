中国5月进口报告增长51％：粮食与铁矿石进口多

中国海关总署6月7日发布的2021年5月美元计价的贸易统计显示，出口比上年同月增长27.9％，增至2639亿美元。进口增长51.1％，增至2183亿美元。在进口方面，资源价格走高推升了整体水平，创出2011年1月以来、时隔10年零4个月的最大增幅。但在出口方面，人民币升值成为沉重负担。

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据日本经济新闻今天报道称，根据中国官方报告，5月的贸易收支为顺差455亿美元。进口的增加额高于出口，因此贸易顺差减少28％。与疫情前的2019年5月相比，出口增长23％，进口增长27％。

在进口方面，推高整体的是资源和谷物。铁矿石进口额达到2020年同月的2.1倍，大豆增长42％。原油按数量计算减少15％，但在金额上增至2倍。来自美国和澳大利亚的进口额增长4～6成。半导体进口的增幅为25％。

在出口方面，手机增长13％，服装增长4成，玩具增长7成。另一方面，在疫情扩大以后拉动出口的口罩等纺织品下降41％，连续2个月减少。远程办公需求构成支撑的个人电脑也减少4％。

据该报道，按国家和地区来看，对最大出口目的地美国的出口同比增长2成。对欧盟（EU）和东盟（ASEAN）的供货分别增长13％、41％。

据该报分析指，如果主要国家的疫苗接种扩大，海外的供应链也将复苏。当地生产的恢复成为拉低中国出口的因素。此外，最近的人民币升值也导致出口企业的人民币计价收益缩水。按人民币计价来看的出口总额增长率为18.1％，比美元计价低近10个百分点。