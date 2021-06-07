共产党在香港或走出地下 活动公开化

中联办、驻港国安公署、解放军驻港部队及中国外交部驻港公署等北京4大驻港机构，12日将与港府合办“中国共产党与一国两制”主题论坛，据香港媒体称，象征中共在港活动正从低调转为公开化。

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中共在港活动公开化，将办共产党与一国两制论坛。据中央社今天引述消息报道称，今年7月1日适逢中共建党100周年及香港主权转移中国24周年。香港01报导，上述中国4大驻港机构的首长都将出席，而多名港区的中国全国人大代表、政协委员及香港立法会议员，也已收到这场论坛的邀请函。

据报，“中国共产党与一国两制”将于12日上午10时至11时30分在香港会展中心举行，是庆祝中共建党100周年系列活动之一。届时，除中联办主任骆惠宁等4大机构首长外，香港特首林郑月娥与多名港府高层官员，以及前香港特首、现任中国全国政协副主席梁振英也会出席。

报道引述消息人士分析，由于以往强调“一国两制”、“港人治港”，中共在香港的活动一向“地下化”，党员既不会公开身分，也不会以党员身分活动。但如今香港政治环境已变，这次官方首度在香港公开庆祝中共党庆，可视为中共在香港活动“公开化”的迹象。

资深建制派人士则表示，以往在香港“谈共产党比较敏感”，讲“爱国”都是票房毒药，但“以前怕讲的，现在要大讲特讲”。以后，类似活动将越来越多，可视为中共在港工作“浮面”（浮上台面）。