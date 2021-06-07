「小红书」微博被停 六四当日曾问「今天」是几月几号

中国社交与网购平台「小红书」的微博账户失效已至少两天，据美国传媒报道，事件可能与该微博在「六四事件」32周年纪念日当天留言发问「大声告诉我，今天的日期是____！」有关。不过，小红书的手机软件仍能下载和正常使用。

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「六四」在中国是敏感词，《华尔街日报》昨(6日)天报道，小红书的官方微博在上周五(6月4日)提问「今天是几月几号」后，帖文很快便被删除，及至晚上，拥有1400万人追踪的微博账号亦被停用。本台记者今(7日)午点击其微博账号，仍然出现「其账号因被投诉违反法律法规和《微博小区公约》的相关规定，现已无法查看」的讯息，页面其后更会自动转至微博精选页面。

报道引述消息人士指，总部设在上海、获得阿里巴巴和腾讯两大科技巨擘投资的小红书，正被当局调查。不过，小红书和网信办发言人至今未有作出响应。知情人士透露，小红书微博近月都有在周五留言，庆祝周末的来临，目前未知6月4日留言的背后想法，亦未知是否与「六四事件」相关。

2013年创办的小红书，供用户分享照片和视频、购物心得及生活故事等，被外界视为「IG」和阿玛逊的混合体，早在2019年便曾被网信办指其手机软件内容违规而要求下架整改，但未有透露违规内容，当时估计是涉及炫富、违法贩卖香烟、代写笔记、刷单、数据造假、散播谣言等问题，整改逾两个月后才重新上架。

外媒曾报道，该公司考虑今年在美国上市，集资规模或达10亿美元，但被质疑其业务能否支撑其巨额估值。