粤疫加剧：离穗者须证48小時未染疫 港澳收紧免检安排 已入澳者须再检测

因应广东省的武汉肺炎疫情加剧，当局决定，自今(7日)天中午起，离开广州或广东省者，须持四十八小时内核酸检测阴性证明，更要求广州居民如非必要，不出穗市或粤省，令广州处于「半封城」状态。另外，毗邻的香港和澳门，亦即日收紧从广州和佛山等地入境人士的检疫安排，免检安排暂停；澳门政府更要求，之前从该等地区免检入境者，今天内须重新接受检测；另由明天起，所有往返广东与澳门人士均须持有四十八小时内检测阴性报告。

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广州前(5日)天再新增九宗本地感染，以自上月21日在荔湾区发现首宗确诊起计算，广州本轮疫情的感染者累计达九十八宗。而港府终于在专家多次呼吁下，收紧在中国居住港人回港后毋须检疫的「回港易」安排，除中国卫健委的「中风险」和「高风险」名单外，还会考虑澳门的确诊个案和数据来制订镕断机制名单；而名单亦会由之前的小区内个别楼宇，自今天起收紧至以小区为最小单位。

综合港澳两地政府宣布，所有在入境前14天内曾到广州市荔湾、海珠、越秀、番禺、南沙，佛山南海及禅城区的人，入境后须隔离14天；香港更把较多地区划入须受检、「回港易」亦不适用地区，分别是深圳市龙岗区及盐田区的部份区域、佛山市的盈康包装有限公司宿舍、茂名市电白区的那霍镇马路旧屋村，以及安徽省六安市裕安区。

另外，昨日之前14日内曾到广州或佛山的在澳人士，澳门当局会将他们的健康码转为代表不可进入的「红色」，要求他们今天傍晚前到检测站接受核酸检测，否则须在指定地点接受14天医学观察；核检结果呈阴性的人，健康码将变为「黄色」，相关人士需自我健康管理，直至离开广州或佛山满14天为止。

及至今早，澳门政府再进一步收紧入境措施，由明日上午10时起，所有往返广东与澳门的人士，须持有48小时内核酸检测阴性报告，若未能出示报告，澳门居民要立即做进行检测，非澳门居民则不准入境，而机场入境旅客的核酸检测要求则不变。

香港呼吸系统专科医生梁子超建议港府仿效澳门的检疫安排。他又说，港府现时才收紧广州和深圳的检疫措施是较迟，作用不大，因为两地疫情已开始受控，但可作为防止下一波中国内地疫情输入香港。

在香港，日前确岁诊首宗本地感染英国变种病毒的17岁女学生，感染源头仍然未明。卫生防护中心昨(6日)晚表示，已将女生的病毒基因排序，与香港所有已知的变种病毒个案进行比对，发现基因组都不吻合。中心亦取得深圳近期确诊个案的基因排序，比对结果同样不吻合，中心会继续追查。

香港昨新增7宗确诊，惟一一宗本地个案是上述女生的53岁母亲，女生的姊姊亦初步确诊。香港至今累积确诊病例有11858宗，210人死亡。