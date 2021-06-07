红歌唱到香港促爱国爱党

在香港，据党媒文汇报报道，香港客家人同乡组织客属总会及其属会350多位成员，高调庆祝中国共产党100周年党庆，周日（6日）在湾仔金紫荆广场，合唱《没有共产党就没有新中国》和《狮子山下》。

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香港地区组织350人合唱红歌，唱《没有共产党就没有新中国》。文汇报的报道引述客属总会主席吴惠权表示，总会想透过活动，展示香港客家人“对党、对国家一片真心努力的感谢，让大家了解香港市民爱国爱党的一片心意。”属会之后每个周末，会继续在香港各地标举办活动，包括成员大合唱，乌蛟腾抗日英烈纪念碑致祭，“爱国”电影观赏等。

据自由亚洲今天报道称，今次香港有亲北京人士公开宣称“香港市民爱国爱党”，然而一国两制下，“爱国”“爱党”在香港一直极具争议。例如以支联会李卓人为例，他曾说：“他们（中共）的爱国是一党专政下的民主主义，我们的爱国是普世价值的爱国和民主中国。”

至于香港官方说法，参考今年三月，香港特首林郑月娥公开称，爱党是党员的义务。而爱国不等同一定要爱党，但强调参选人士一定要尊重中国共产党领导。而中共学者田飞龙曾在《明报》撰文称，“爱国包含对党领导的尊重，香港人作为中国公民承担的是爱国义务，对共产党是尊重而不是强制热爱。”