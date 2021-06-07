香港支联会前途疑遭中国官方定案：解散或取缔

全国侨联副主席、中国和平统一促进会香港总会理事长卢文端今天在报章刊文指，在香港“国安法”下，支联会只有解散或取缔两个选择，支联会相关人员也可能遭刑事起诉。1989年北京爆发民运后，支联会同年在港成立，目的是支援中国的爱国民主运动，其5大纲领是释放民运人士、平反“八九”民运、追究屠城责任、结束一党专政及建设民主中国。支联会秘书蔡耀昌表示，支联会“处惊不变”，会继续坚持悼念六四、追求真相公义。

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据中央社今天引述消息报道说，中国侨联副主席今批支联会：只有解散或取缔两条路。该报道引述明报与香港电台消息，明报这篇文章称，香港市民支持爱国民主运动联合会（支联会）实质上是以民主之名行颠覆宪法规定共产党领导中国的国家基本制度之实，“即使废除‘结束一党专政’的口号，也不可能改变其颠覆政权的性质”。

卢文瑞还说，如果支联会自行解散，执法机构可能会对该组成的人员既往不咎，但如果等待当局取缔，这些人员可能会在国安法之下被追究刑事责任。

对此，支联会秘书蔡耀昌表示，支联会“处惊不变”，会继续坚持悼念六四、追求真相公义。

中央社说，1989年北京爆发民运后，支联会同年在港成立，目的是支援中国的爱国民主运动，其5大纲领是释放民运人士、平反“八九”民运、追究屠城责任、结束一党专政及建设民主中国。

1990年后，支联会每年都在香港维多利亚公园举行悼念六四的烛光晚会，但香港警方去年和今年都以2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫情为由，未批准集会。

去年，一些自发参与追思会的民主派人士被当局逮捕。今年，支联会副主席邹幸彤也因为涉嫌公布或宣传未经批准的集结而于4日遭警方逮捕。此外，六四纪念馆也因被香港当局调查，暂时关闭。