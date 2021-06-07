2名中国人在尼日尔遭绑架

法新社发自尼日尔首都尼亚美消息，两名中国人在西部地区蒂拉贝里(Tillaberi)遭不明身份的武装分子绑架。省长Tidjani Ibrahim Katiella表示：两人在夜间遭持枪者绑架。但两名中国人的和绑匪的身份不详。省长还表示：此前武装分子曾威胁过有开采黄金许可的中国人立即离开这里，遭到拒绝。

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法新社报道，今年来，中国加强了与尼日尔的经济合作。特别是在北部、西部和南部的勘探铀、黄金和石油的合作。反政府武装组织“尼日尔人争取正义运动”和伊斯兰马格里布基地组织(AQIM)经常出没在与马里、布基纳法索交接的北部地区。

2007年7月6日，一家中国公司在尼日尔工地的负责人遭“尼日尔人争取正义运动”武装分子绑架。法新社报道说，该武装组织指责中国给政府卖军火，对付他们。这名遭绑架的中国公司工地负责人是中核工建设集团有限公司在北部阿加德兹(Agadez )开采铀矿的。

2010年9月16日，法国阿海珐核电集团表示，该集团7名雇员在尼日尔遭到绑架。2018年，一名为非政府组织工作的德国人在西部地区蒂拉贝里(Tillaberi)遭绑架，后他被带到里马里边境不远的北部。但他至今不知道他的下落。

基地组织北非分支“伊斯兰马格里布基地组织”在该地区的活动也十分猖獗。2010年7月底，该组织杀害了78岁的法国人质热尔马诺，以报复之前法国与毛里塔尼亚军队共同对其展开的军事打击行动。