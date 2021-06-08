中共庆百年建党 毛左会搅局？传多人跨省遭拘 有人成立“中国毛泽东主义共产党”

中共紧锣密鼓准备大庆百年建党，但也力扫各种不稳定因素，包括针对拥护毛泽东思想的多名左派人士。由于一直没被披露，警方迅速扩大逮捕对象，行动遍及山东、河北、河南、陕西等华北省分，导致包括台面人物在内的多人被捕。因此，毛左人士及社团将这次行动称为“512大抓捕”，并自5月下旬至今上网披露这项逮捕行动，并展开串联及声援，但遭到各种形式的压制。

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据中央社今天报道称，中共建党百年将届，传多名毛左人士被跨省逮捕。该报道综合中国国内外讯息称，在山东省济宁市警方为首的动员下，5月间中国华北数省警方对拥护毛泽东思想的多名左派人士进行跨省逮捕。

消息人士认为，这是中共为7月1日建党百年维稳的一环。

根据讯息显示，这项跨省逮捕行动由济宁市警方发动，于5月12日展开，且以秘密方式进行，导致不少锁定对象被捕后，连家人都不知道，直到锁定对象失联多天发现情况不对劲，家人才辗转得知这项逮捕行动。

由于一直没被披露，警方迅速扩大逮捕对象，行动遍及山东、河北、河南、陕西等华北省分，导致包括台面人物在内的多人被捕。因此，毛左人士及社团将这次行动称为“512大抓捕”，并自5月下旬至今上网披露这项逮捕行动，并展开串联及声援，但遭到各种形式的压制。

据讯息指出，这波首先被捕的是知名毛左人物、现年77岁的山东曲阜师范大学教授马厚芝。2009年，他在重庆公开宣布成立“中国毛泽东主义共产党”，并推举高喊“唱红打黑”的时任中共重庆市委书记薄熙来出任“总书记”，被依“颠覆国家政权罪”判刑10年，直到2019年10月14日才获释。

此后，毛左阵营至少有刘清风、付鸣翔、胡加洪、聂聚宝、邬荣华等人陆续被捕。但仅有现年未满30岁的邬荣华被捕时，偷偷拍下自己被上手铐的画面。而除上述人士外，毛左团体认为应该还有其他人被捕，只是尚待证实。另外，还有一些相关人员一度被警方传讯，后被释放。

讯息指出，大批毛左支持者近来纷纷去电济宁市公安局，质疑警方为何要逮捕上述毛左人士。而济宁市公安局则回应，这些人士涉及“团伙犯罪”，且“肯定有罪”，但“和宣传毛主席没有关系”。

另有一名警官则声称“办案涉及警务秘密，没有义务告知”，甚至反指声援者“为什么要把这个事闹到社会上去搞什么声援，这是炒作”。

根据毛左网站显示，还有毛左支持者提到，自己打到济宁市公安局讨说法时，被接电话的员警恐吓。对方说，“想再跟我吵就试试，马上来办你”。

据中央社说，据有消息人士解读，中共建党百年即将到来，当局极度需要稳定环境，深怕在民间有一定号召力的毛左阵营在7月1日党庆前生事，影响大局。然而，如果没有什么具体犯罪事实，或是像马厚芝当年“组党”的夸张举动，这些人应该不会受到太严苛的对待。