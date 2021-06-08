中共百年庆祝 天安门广场周末禁封排练

中共将在7月1日前后举行建党百年系列庆祝活动。北京警方今天公告，将于12至13日在天安门地区及长安街沿线举行建党百年庆祝大会核心要素演练，并实施交通管制。消息说庆祝大会不会举行阅兵。

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据中央社今天报道称，中共建党百年在即，天安门周末举行庆典演练。根据北京警方公告，将于12至13日在天安门地区及长安街沿线举行建党百年庆祝大会核心要素演练，周边道路将实施交通管制。公告称，相关交通管制将自12日下午2时起，分时、分段实施，期间除持有演练活动专用证件的车辆和人员外，禁止其他车辆和行人通行，机动车禁止停放。

另外，天安门地区管理委员会日前也发布公告表示，按照中共建党百年庆祝大会整体工作安排部署，自5月25日起至7月1日凌晨将在天安门广场及周边区域进行庆祝大会广场要素搭建施工。公告称，因受施工影响，自6月23日凌晨0时至7月1 日天安门广场将暂停开放；7月2日上午将根据实际情况适时恢复开放。

中共中央宣传部3月下旬举行记者会宣布今年将举办建党百年庆祝活动，表示中共总书记习近平将在庆祝大会发表谈话，还会颁发“七一勋章”等，但庆祝大会不会举行阅兵。