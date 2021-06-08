传上海复旦出血案 教师持刀杀害学院党委书记

上海市公安局文保分局7日晚间发布通报称，当日下午2时52分，上海市杨浦区邯郸路某大学发生一起持刀伤人案件。虽然官方没有说明案情与事发地点，但“上海市杨浦区邯郸路”就只有复旦大学，此事引起网友关注，并一度登上微博热搜榜。消息称涉案教职员疑似因不满遭到解聘，持刀杀害数学学院党委书记。

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据中央社今天引述消息报道说，上海复旦校园传溅血，教师持刀杀害学院党委书记。报道引述香港01消息说，上海复旦大学校园传出行凶杀人事件，一名教职员疑似因不满遭到解聘，持刀杀害数学学院党委书记。上海市公安局文保分局7日晚间发布通报称，当日下午2时52分，上海市杨浦区邯郸路某大学发生一起持刀伤人案件。

上海公安的官方微博的通报则称，疑犯是该校一名39岁姜姓男教师，警员迅速到场将其控制，经急救人员现场确认，被害的49岁王姓男子已死亡，身份是疑犯的同事。经初步审讯，疑犯自述因工作关系对被害人怀恨在心。现疑犯已被依法刑事拘留，案件进一步侦办中。

报道称，虽然官方没有说明案情与事发地点，但“上海市杨浦区邯郸路”就只有复旦大学，此事引起网友关注，并一度登上微博热搜榜。

据网传截图，行凶的姜姓教师是透过人才引进计划进入复旦，聘用期限6年，但因他科研任务未能达标，在学院决定将他解雇前，持刀杀害学院党委书记。