北京遭指控新疆政策可能导致20年内出生短缺400多万

在美国发表的一份研究报告指控北京对新疆穆斯林少数民族的政策可能导致20年内出生人口短缺400多万。几十年来，新疆是中国出生率最高的地区之一，维吾尔族人口迅速增长。 但从2017年开始，控制措施有所收紧。计划生育措施在某些情况下会导致监禁，并可能导致强制绝育。多年来，北京一直试图加强对这一广阔的西北部地区的控制。

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据法新社今天报道称，周二在美国发表的一项研究指控说，北京对新疆穆斯林少数民族的政策可能导致20年内出生人口短缺400多万。

多年来，北京一直试图加强对这一广阔的西北部地区的控制，该地区曾遭受过针对平民的致命袭击。中国当局将其归咎于维吾尔分裂分子和伊斯兰激进分子，他们是讲一种与土耳其语有的语言的穆斯林。

新疆是与巴基斯坦、哈萨克斯坦和蒙古接壤的战略地区，维吾尔人在2500万居民中只占不到一半。近几十年来，数以百万计的汉族人（中国的多数民族）移居到那里工作，这可能造成当地人的不满。

据德国研究员Adrian Zenz（Adrian Zenz）在一项研究中说，为了结束这些紧张局势，当局打算通过控制少数民族的出生来影响人口结构。因此，汉族人的比例在数字上会更大。据这位研究人员说，他研究了许多来自新疆的官方文件。在维吾尔族人最多的新疆南部，汉人的比例在20年后将会上升到25%，而现在只有8.4%。

据阿德里安-赞兹说，控制生育在某些情况下会导致监禁判决，并可能导致强制绝育。

如果不对新疆的少数民族实行计划生育，到2040年人口将自然增加1314万。他说，但现在的情况是，有260万到450万的出生将不会发生。

几十年来，新疆是中国出生率最高的地区之一，维吾尔族人口迅速增长。当局对许多 "非法 "生育视而不见，而对少数民族来说，每个农村家庭的孩子数量被限制在三个。

据该报道称，但从2017年开始，控制措施有所收紧。

根据由美国国务院资助的澳大利亚战略政策研究所（Aspi）依靠对官方数字的分析，在新疆，出生率因此在2017年至2019年期间几乎减半。

法新社说，阿德里安-赞兹是詹姆斯敦基金会的研究员。该基金会声称在欧洲 "共产主义倒台进程中做出直接贡献"。