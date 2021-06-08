抵制北京冬奥会？美国酝酿盟友协商

美国共和党人呼吁彻底抵制北京奥运会，因为中国被指控侵犯人权，特别是镇压新疆的维吾尔族穆斯林，尽管中国提出抗议，华盛顿仍将其正式描述为 "种族灭绝"。拜登总统自己的民主党阵营也开始在这个问题上提高了声音。美国国务卿布林肯重申，在决定可能抵制2022年北京冬奥会之前，希望与盟友达成 "共同办法"。

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据法新社报道称，美国有愈来愈多国会议员呼吁抵制明年北京冬季奥运，美国当局今天重申，希望与盟国就可能抵制一事达成「一致的做法」。

据美国国务卿布林肯周一（Antony Blinken）在华府国会听证会中表示：「关于冬奥，我们正与盟国及伙伴密切磋商，检视大家共有的疑虑，而理想情况是制定一致的做法。」布林肯又说：「未来数周将会有更多讯息。」

法新社说，美国总统拜登政府数月来不愿就可能抵制一事表态。

布林肯表示，与盟国联合阵线，将会「比我们单独行动要来得有效许多」。

据该报道，美国共和党人要求彻底抵制北京冬奥，指称中国政府违反人权，特别是对新疆地区维吾尔族穆斯林的压迫。华府以「种族灭绝」形容中方的行为，北京当局对此表示抗议。

拜登所属民主党的国会议员也开始高声反对中国的作为。美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）上个月以中国侵犯人权为由，要求对北京冬奥采取「外交抵制」。佩洛西建议说："我们不要给中国政府接待外国国家元首的荣誉，"。

美国两大党国会议员已拟定法案，打算对同意赞助北京冬奥的企业予以惩处。美国两党议员周一再度提出措施，要求国际奥林匹克委员会（IOC）改换2022年冬奥地点，「除非中国政府不再对维吾尔人犯下违反人道罪」。

据法新社说，与此同时，来自政治光谱两边的欧洲议会议员提出了一项法案，以惩罚那些同意赞助北京奥运会的公司。