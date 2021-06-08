斯托尔滕贝格：中俄靠拢对北约构成新的危险

"莫斯科和北京在联合国等多边组织的决策中日益协调各自的立场。此外，他们还进行联合军事演习，试验战斗机远距离飞行，并进行海上行动，而且他们还就武器系统和互联网控制进行密集的经验交流，"这些对于北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格来说，正是中国与俄罗斯的走近靠拢，对北约却构成新的危险。

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据法新社今天发自罗马的报道说，大西洋联盟秘书长斯托尔滕贝格周二表示，俄罗斯和中国之间的政治和军事靠拢正在给北约带来 "新的危险"，并对多边主义构成 "威胁"。

据斯托尔滕贝格称，"基于规则的秩序，和多边主义的基础，正受到威胁。一段时间以来，俄罗斯和中国在政治上和军事上的合作越来越紧密。这对北约来说是一个新的局面，也是新的挑战。而且也带来了新的危险。

斯托尔滕贝格是在接受意大利《共和国报》采访时这样警告说。斯托尔滕贝格例举说，"莫斯科和北京在联合国等多边组织的决策中日益协调他们的立场。此外，他们进行联合军事演习，试验战斗机进行长途飞行，并进行海上军演，中俄还就武器系统和互联网控制进行密集的经验交流，"他详细介绍说。

斯托尔滕贝格认为，北约必须尽快适应，以应对中国作为一个军事大国的崛起和俄罗斯日益增长的侵略性。而这些主题将是6月14日在布鲁塞尔举行的北约领导人峰会的核心，美国总统拜登将出席会议。

据斯托尔滕贝格说，如果说我们不认为中国是敌人（......），但中国并不认同我们的价值观。中国不相信民主、言论自由或媒体自由。

"中国在非洲、西巴尔干地区和北极地区都非常活跃。它正在对欧洲的关键基础设施进行大规模投资。在网络空间，中国是不可忽略的影响力。斯托尔滕贝格说：所有这些都对我们的安全产生了巨大影响。

面对俄罗斯，斯托尔滕贝格主张北约采 "双重方法"："威慑和对话"，特别是在军备控制方面。据斯托尔滕贝格说，"北约部队在波罗的海、波兰和罗马尼亚轮流驻扎，我们有新的干预模式，以便在发生危机时可以迅速调入新的特遣队。

至于白俄罗斯，这个对俄罗斯友好的国家，与三个北约成员国（波兰、拉脱维亚和立陶宛）接壤，斯托尔滕贝格说北约将保持 "警惕"。

据斯托尔滕贝格警告说：北约当然准备好了，在紧急情况下，保护和捍卫每一个盟友免受来自明斯克或莫斯科的任何形式的威胁。