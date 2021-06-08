新冠疫苗生产：欧洲想迎头赶上并超过中国

如果说中国是现今新冠疫苗的第一大生产国，那么欧盟打算在今年夏天重新掌门人的地位，干超过中国，这是法国观点周刊指出的。

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毫无疑问，全球各大洲和大国之间生产疫苗的竞赛远远超出了抗击新冠病毒大流行的范围。 卫生实力问题是一种新的外交形式，在这场博弈中，今天中国是第一大国，领先于欧洲。 但事情也非一成不变的。 观点周刊的报道援引欧盟专员蒂埃里·布雷顿 (Thierry Breton) 指出，欧盟在今年夏季应可超赶中国成为疫苗生产的第一大国”。

根据目前疫苗相关数据显示，中国生产量全球第一，为8.75亿剂，出口2.56亿剂。 欧洲生产 6.54 亿剂，向全世界（约 90 个国家）出口 3.29 亿剂。 美国生产了4.38亿剂，但在很长一段时间内拒绝出口；他们才刚开始（出口少于 1000 万剂）。 被称为世界大药房的印度，仅生产了 2.92 亿剂，出口 6600 万剂。 提出巨大承诺的俄罗斯，实际上只有微弱的低产能：生产了 4500 万剂，出口了 1500 万剂。 英国生产了 3300 万剂，但全然拒绝出口。 伦敦进口了占其人口所需疫苗剂量的大约 70% 。

为了效法成效卓越的美国，欧洲朝向发展一个生物医学高级研究与发展管理局（BARDA）。欧盟专员布雷顿认为，“疫苗的生产需要 10 个月到一年的时间才能成熟。”他于7 月 15 日宣布：“届时欧盟将生产 10 亿剂疫苗。 在今年下半年，我们将能够向成员国提供 10 亿剂疫苗，这意味着如果遇上变种病毒的需要，这将足以支持我们注射第三剂。 ”

这项巨大的工业努力将由位于欧盟领土上的 55 家工厂进行，它们疫苗生产或涉及疫苗本身或是其最终的包装（也就是所谓的 fill and finish 填充和完成 ）。 这是一个复杂的生产过程，因为一种疫苗由 300 到 500 种成分组合而成。 正如这位专员所承认的那样，这不仅是欧洲的疫苗才是如此。“在我们目前认可批准的 5 种疫苗中，有 4 种是由欧洲研究人员和科学家发明和建立的，的确，接着是美国的生物医学高级研究与发展管理局 （BARDA）提供的资金加速使得它成为可能，特别是加速了非常昂贵的临床试验。

也正因为如此，为了应对未来世界大流行传染病的风险，而有了这个创建《欧洲生物医学研究管理局 BARDA 》 的想法。 这是促使欧委会启动 HERA 孵化器的原因之一，俾能集中一些医药企业、科研界、 卫生部门和监管机构资源，重点监测和分析新冠病毒的新变种。

法国目前达到每天有超过 700,000 次疫苗注射

欧洲的疫苗接种频率现在达到了每天 3白 至 4 百万人次的注射剂。 法国度过了非常好的一周，注射剂达到了 400 万人次（5 月 31 日至6 月 5 日），或每天有 了 573,400 剂（包括 6 月 6 日星期日的 191,000 次）。 6 月 4 日星期五达到接种峰值，注射量为 748,000 次。 6 月 7 日星期一，法国显示有 565,000 次接种疫苗（上周一为 526,861 次）。 “欧盟专员布雷顿指出，按照这个速度，欧盟将能够在 7 月中旬之前为 70% 的成年人口接种疫苗。”

欧洲议会本周将在斯特拉斯堡，就实现全世界免疫接种的最佳战略进行辩论。欧洲的那些政党，就为了能够实现这一目标的方法，意见分歧。 在左翼和环保主义者中，人们赞成撤除疫苗的专利做法。

委欧委会在世贸组织为这项“强制许可证”的原则进行辩护 。欧洲议会的右派欧洲人民党团（PPE）主张捍卫知识产权，同时呼吁低收入国家的价格要降低。欧洲Renew 政党集团（自由主义者和宏观主义者 ）的主席达契安·西奥洛斯 (Dacian Ciolos) 指出： “专利的撤销是一个漫长而复杂的过程。我们现在需要做的就是从现在起，应该向贫穷国家提供援助。” 欧洲保守派政党 （l'ECR）主席Geert Bourgeois 则反驳指出，“取消专利是一个错误的好点子。 没有有人成功证明过：专利的取消可以带来一面生产量和接种数的增加。 疫苗的生产是一个非常复杂的过程； 它涉及了疫苗的生产、品质的控制，这将需要花好几个月的时间，并且无法在 2021 年就改善目前的情况。解决问题的办法与我们大幅增加生产紧紧联系着，而且似乎正具体化。”

无论如何，欧洲议会有足够能力处理此事，这项讨论正在世贸组织内部进行。 欧盟委员会在 WTO 中为自己的立场辩护，由Dombrovskis 专员代表表达此一立场。对欧盟委员会而言，解决方案在于取消对疫苗及疫苗成分的出口限制。 因此，该信息是向美国总统乔拜登发出的，延迟在这方案上所引发的战争。

接着，欧委会坚持将努力聚焦在增加疫苗的产量上，以期能时确保那些不太富裕的国家的疫苗价格不会过于昂贵。

知识产权方面，欧委会正在推动世卫组织实施“强制许可证”的原则，这是世界贸易组织在多哈宣言第31号条款文本中规定的一种手段。政府授权第三方在未经专利权人的同意情况下，制造专利产品或使用专利的方法时，可授予发给强制许可证。

在当前的公开辩论中，通常针对的是医药产品，但该产品的配方专利问题也可以应用于任何其他领域的专利”，我们可以在世贸组织网站上阅读它。

在欧洲议会面前， 负责经济政策执行的副主席东布罗夫斯基思 Valdis Dombrovskis 指出，在《国家紧急情况”》或《反竞争做法》时，可以援引强制许可证的法规。但“无论如何，我们也必须考虑专利权所有人的报酬问题。”