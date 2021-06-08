美国军机起降台湾 中国官方不吭声引网上嘲讽

美国3名参议员6日搭乘美军运输机降落松山机场.此前中国一些外交使节、退役将领及媒体人不断释放诸如“美军在台湾现踪之日，就是武统台湾之时”的激进言论。但中国外交部、国台办今天对此事的回应均不脱往日立场，中共官媒的报导也十分有限，使官方反而自陷尴尬，甚至遭到自家网友嘲讽。

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就美军机来台，中国官方不吭声，中央社今天报道称，网友嘲讽，媒体人尴尬。

美国3名参议员6日搭乘美军运输机降落松山机场，外界对中国有何反应十分关注。但相较于部份激动的中国网友而言，中国官方的反应仅重弹一中等旧调，对美国军机来台更只字不提，引起议论。

近年来，中国一些外交使节、退役将领及媒体人不断释放诸如“美军在台湾现踪之日，就是武统台湾之时”的激进言论。

在美军C-17运输机搭载3名参议员抵台时，一些中国网友已经翻墙进入台媒，将C-17在松山机场降落的画面截图，在网络上奔向走告，引起热烈讨论，不少人直指“该武统了吧”；一些中国网友则在台媒的留言板上呛声，声称共军应该击落这架C-17。

据该报道，中国外交部下午举行的例行记者会上，此事成为媒体提问焦点之一。但发言人汪文斌仅回应，此举严重违反“一个中国原则”和“中美三个联合公报”规定，中国坚决反对，已向美国提出严正交涉。汪文斌说，中国敦促美国把坚持奉行“一个中国政策”的表态“落到实处”，立即停止与台湾开展任何形式的官方往来，慎重处理台湾问题，“不向台独分裂势力发出任何错误信号”，以免给中美关系和台海和平稳定造成进一步严重损害。

随后，中国大陆国台办也以发言人马晓光答记者问名义，敦促美方恪守“一个中国原则”和“中美三个联合公报”有关规定，停止与“中国台湾地区”任何形式的官方往来和军事联系。同时又宣称“民进党当局”在“处心积虑挑衅两岸关系”、“一味进行政治操作”。

由于中国外交部及国台办的回应，对美军C-17运输机降落在台湾一事只字未提，引起中国网友质疑，其中有人将解放军退将王洪光、环球时报总编辑胡锡进、中国驻美公使李克新等“美军在台湾现踪之日，就是武统台湾之时”的言论一一找出，引起其他网友质疑及嘲讽。

其中有人质问，美国军机公开降落台湾机场，“说好的武统呢”；有人随即回应，“美军来台是底线，不是来了吗？我就看看底线动是不动”；还有人则说，“就靠嘴皮子和键盘武统，拉倒吧，洗洗睡去”；也有人点名胡锡进说，“胡编，我就讨你个说法”。

据中央社说，胡锡进事后在新浪微博连发数篇文章，试图为自己先前的鹰派言论缓颊，诸如“正告美台当局，针对一个中国切香肠，最后切掉的一定是他们的手指”、“对于这种游戏，大陆这边的网友难免生气”、“大陆有着‘什么时候发脾气’以及‘怎么发脾气’的主导权，台当局的选择只有等待”等语，但仍难平中国网友的嘲讽。（编辑：邱国强）1100607