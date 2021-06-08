美国将成立供应链贸易行动小组对抗不公平贸易行为

美国拜登政府星期二表示美国将成立新的行动小组对抗不公平贸易行为，锁定中国为目标。他公布关于美国取得从半导体到电动车电池等关键产品的检讨结果，

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美国政府高阶官员告诉路透社，由美国贸易代表率领的供应链贸易行动小组，将找出造成美国供应链空洞化的具体违规行为，并透过贸易补救措施解决，当中包括针对中国所制定的措施。

美国官员也表示，商务部正考虑是否要依据1962年贸易扩展法第232条款，来调查用于马达和其他工业应用的钕磁铁进口对国家安全的影响。美国的钕磁铁主要从中国进口。

中央社报道，拜登2月下令对关键供应链进行检讨，要求行政机关在100天内报告美国取得关键商品所面临的风险，像是用于制药的关键原料以及稀土，美国相当依赖海外供应这些产品。虽然未表明是针对中国，但这项检讨是拜登政府更广泛战略的一部分，藉此强化美国竞争力，来面对世界第2大经济体中国带来的经济挑战。

美国商务部长雷蒙多在声明中表示：「半导体是支撑我们大部分经济的基石，对我们的国家安全、经济竞争力、日常生活都至关重要。」

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间，美国面临医疗设备不足的严峻挑战，如今许多领域都遇到瓶颈，例如晶片短缺，造成像是汽车等商品停产的问题。