美国总统拜登将出访英国、比利时

美国总统拜登将于当地时间6月9日开展他上任以来的首次国际访问，行程包括英国、比利时和瑞士。他将在英国出席七国集团(G7)首脑会议，然后前往比利时出席在布鲁塞尔举行的北约成员国领导人峰会。各项迹象显示，本届G7峰会和北约峰会将比以往任何时候更多地讨论中国的崛起以及如何应对北京的各项安全挑战。

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白宫发言人萨琪6月7日说，拜登总统在英国出席七国集团首脑会议期间，将与其他领导人一道宣布设立一项新的计划，为发展中国家提供一个有别于中国模式的基础建设融资方案，注重高标准、环保、透明和尊重国际规则。

美国常常指责中国在贫穷国家投资兴建基础设施的方式是设置债务陷阱，伤害了这些国家的主权和国家利益。拜登出访之前，《纽约时报》写道：4年前，前总统特朗普曾为英国脱欧鼓掌；特朗普又曾表示：北约已经过时。《纽约时报》表示：将出访欧洲的现任美国总统拜登将欧洲视为盟友并将北约视为西方安全的关键因素。这一事实几乎被视为一种祝福。

《纽约时报》又写道：但这不能表明将不会有苦涩、会引发分歧的议题浮出水面。美国撤军阿富汗、军费开支、和俄罗斯和中国的关系；还有贸易协定、气候问题或疫苗外交，这些都不是小问题。

据信，这次七国集团峰会在会后发表的联合声明将首次明确提到台湾海峡和平与稳定的重要性，并对新疆维吾尔族面临的人权灾难和香港局势表达关注。

之后，拜登总统将前往布鲁塞尔，出席北约峰会，并与欧盟领导人举行会谈。

北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)星期一先来到五角大楼，与美国国防部长奥斯汀会晤，为下星期举行的北约成员国领导人峰会作出准备。他在会谈中多次提到中国的威胁，并重申“北约2030计划”是应对中国各项挑战的策略。

中国外交部发言人赵立坚6月9日表示说，北约应该“摒弃冷战思维和意识形态偏见，以客观、积极、开放的态度看待中国发展。”

在布鲁塞尔，拜登总统还会与欧盟领导人会谈，之后到瑞士的日内瓦与俄罗斯总统普京会面。此前，美国官员们说，美国寻求与俄罗斯发展一种可预见的、稳定的双边关系。一些观察人士说，拜登政府试图稳定与莫斯科的关系，以便集中精力应对中国的威胁。

白宫星期一表示，美国不会放弃追查新冠病毒的起源，拜登总统这个星期在访问欧洲时也会在有关峰会上提出这一问题。