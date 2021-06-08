美国称将启动对台贸易谈判 签全面贸易协定与否引聚焦

美国国务卿布林肯周一暗示，可能重启自奥巴马政府执政以来陷入停滞的对台贸易和投资谈判，但没有显示出任何想要达成台北方面一直寻求的全面贸易协定的意愿。布林肯在国会听证质询时说， "我知道我们正在与台湾进行讨论，或将很快开始讨论某种形式的框架协议。" 布林肯说得把这个问题转给美国贸易代表戴琪来解释。路透社说，任何此类协议都可能激怒宣称台湾是其领土一部分的中国。

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据法新社报道称，美国国务卿安东尼-布林肯周一表示，美国将很快开始与台湾进行贸易协定的谈判。布林肯在国会回答听证质询时说， "我知道我们正在与台湾进行讨论，或将很快开始讨论某种形式的框架协议。这些讨论应该开始，"他在华盛顿的一个国会听证会上说。

美国与台湾可能达成的贸易协议可能不会让中国高兴，因为中国认为台湾是其省份之一，并威胁说如果台湾正式宣布独立或从外部进行干预，将使用武力。美国在1979年与台北断绝了外交关系，承认北京是中国的唯一官方代表。但美国仍然是台湾最强大的盟友和头号武器供应商。

据布林肯周一重申：台湾必须拥有自我保护的手段。他补充说："我们继续为此目的向台湾提供大量设备，"他说，"对北京政府对台湾日益增长的侵略性有真正关切"。

据路透社说，美国国务卿布林肯周一暗示，可能重启自奥巴马政府执政以来陷入停滞的对台贸易和投资谈判，但没有显示出任何想要达成台北方面一直寻求的全面贸易协定的意愿。

在众议院外交事务委员会就美国国务院年度预算要求举行的听证会上，布林肯被质询拜登政府在与台湾的双边贸易协议上的立场。任何此类协议都可能激怒宣称台湾是其领土一部分的中国。

该报道说，台湾驻华盛顿代表处的一位发言人表示,“我们正努力与美国贸易代表办公室(USTR)进行讨论，这有望推动我们的双边贸易关系取得进展。”

美国战略暨国际研究中心资深研究员葛来仪(Bonnie Glaser)表示，布林肯的言论是一个信号，表明华盛顿可能推动与台湾恢复自奥巴马政府以来从未举行过的“贸易与投资框架协定”(TIFA)。不过，她表示，拜登政府可能尚未决定是否在与台湾达成双边贸易协定方面迈出更大的一步。据葛来仪说，“拜登政府的高级官员一直鼓励美国贸易代表戴琪举行一轮TIFA谈判，台湾也渴望尽快谈判。”

在前总统奥巴马于2016年离任、他的继任者特朗普的贸易代表莱特希泽专注于与中国的贸易谈判后，TIFA谈判陷入僵局。据葛来仪说，中国可能会批评恢复TIFA磋商，因为北京担心谈判最终可能导致双方签署自由贸易协议，并鼓励英国等其他国家与台湾展开贸易谈判。葛来仪说，“中国还将把这类磋商视为拜登加强与台湾关系的战略的一部分，他们会认为美国在减弱对“一个中国”的承诺，” 据路透社说，葛来仪指的是美国承认北京政府而不是台北政府的长期政策。