美媒：美国报告认为新冠肺炎病毒可能是从武汉实验室泄露的

美国一份机密文件曝光，该文件指美国政府国家实验室关于新冠肺炎病毒起源的一份报告认为，声称该病毒从中国武汉的一个实验室泄露的假设似乎是可信的，值得进一步调查。美国政府国家实验室的研究正引起美国国会新的注意，因总统拜登已下令美国情报机构在90天内向他报告新冠病毒是如何出现的。

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路透社报道说，华尔街日报称美国报告认为新冠肺炎病毒可能是从武汉实验室泄露的。

华尔街日报周一援引熟悉一份机密文件的人士报道称，美国政府国家实验室关于COVID-19起源的一份报告认为，声称该病毒从中国武汉的一个实验室泄露的假设似乎是可信的，值得进一步调查。华尔街日报还说，这项研究是由加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)于2020年5月编写的，美国国务院在特朗普政府的最后几个月对大流行病的起源进行调查时，提到过该研究。

据华尔街日报说，美国报告认为新冠病毒有可能从武汉实验室泄露。该报引据了解相关机密文件的人士透露，美国政府国家实验室关于新冠疫情起源的一份报告得出结论，认为新冠病毒从中国武汉一个实验室泄漏的假说是有可能成立的，值得进一步调查。

这项研究是由加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory) 2020年5月筹备的，美国国务院在特朗普政府任期的最后几个月调查疫情起源时借鉴了这项研究。

该报道称，该研究正引起美国国会新的兴趣，因总统拜登已下令美国情报机构在90天内向他报告新冠病毒是如何出现的。拜登表示，美国的情报工作集中于两种情境：一种是新冠病毒来自人类与受感染动物的接触，另一种是来自实验室泄漏事故。

熟悉这项研究的人称，研究工作是由劳伦斯利弗莫尔国家实验室的情报部门“Z部门”筹备的。该实验室在生物问题上的专业性相当强。他们说，该实验室的评估借鉴了严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-COV-2)的基因组分析，正是该病毒引起2019冠状病毒病(Covid-19)。

此前美国总统拜登下令美国情报机构对新冠病毒的起源进行调查，此前，美国重新审视了病毒爆发可能始于中国实验室泄漏的可能性。

在中国告诉世界卫生组织(WHO)，认为北京方面的调查已经完成，并呼吁追踪病毒来源的努力转移到其他国家之后，白宫面临着自行展开调查的压力。

据美国之音今天报道称，上个月的5月3日，美国辛克莱广播集团（Sinclair Broadcasting Group）发布独家新闻，也称劳伦斯·利弗莫尔国家实验室（Lawrence Livermore National Lab）的情报部门“Z分部”（Z Division）在2020年5月27日完成了一份机密报告，称该部门的研究人员对新冠大流行起源的两种可能性，也就是实验室泄露和人畜共患自然演进，都进行了评估，并得出结论认为，新冠病毒可能起源于中国的实验室。

这篇报道发表后不久，拜登总统就宣布要求情报部门“加倍努力”调查新冠病毒的起源，并在90天内提交一份报告。拜登说，美国情报部门专注于两种情况——新冠病毒是来自接触受感染病毒动物的人，还是来自实验室事故。

美国国会一些共和党人对拜登政府在掌握有关机密文件长达一年之后才明确表示会对武汉病毒实验室泄漏可能性展开调查表示不满，并要求解密相关的机密文件，包括一份机密文件据称显示武汉病毒研究所三名研究人员曾在病毒大流行前夕的2019年11月患病。

白宫星期一表示，美国不会放弃追查新冠病毒的起源，拜登总统这个星期在访问欧洲时也会在有关峰会上提出这一问题。

一天前，国务卿布林肯在接受媒体采访时重申，美国决定要“彻底”追查新冠病毒源头，同时追究中国应承担的责任。

布林肯说，“中国仍然没有给予我们所需的透明度”，“也没有给予国际检查人员和专家应有的方便或提供即时的资讯分享”。

该报道说，北京一直拒绝美国和西方国家对新冠病毒溯源的表述，称有关说法是政治炒作。