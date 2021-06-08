走累了！云南野象群“逛吃”到昆明 就林地睡觉休息

中国大陆云南省的15头亚洲野象一路向北"逛吃"到省会昆明市近郊，7日就在当地一处村庄外的林地睡觉休息，可看到一头小象趴到另一只大象的身上

中国云南省的15头亚洲野象3月从西双版纳出发，一路向北“逛吃”跋涉500多公里，2日进入省会昆明市近郊。据7日晚间更新讯息，象群目前已暂停迁移，持续在昆明市晋宁区夕阳乡内休息与徘徊。

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根据云南省森林消防总队提供的无人机空拍影像，这群野象7日上午似乎精疲力尽了，就在一处村庄外的林地睡觉休息。从画面可发现象群接近一起就地躺下，象腿与象鼻就摊在地面，感觉就像睡成一座金字塔。此外，还能看到一头小象紧抓另一头大象的腿，另一头小象则躺到一只大象的身上。

据《昆明信息港》消息，地面追踪监测人员指尚有一头离群公象位于象群的东偏北方向，两者相距约4公里。虽然人象平安，但当地持续下雷雨，现场指挥部却必须同时监测两个位置，让追踪难度加大。省方已要求加强现场监测，掌握象群与离群公象的动向。现场指挥部详细勘查周围地理环境与村庄后，同时派出多个团队，也协调云南省森林消防总队继续增派8人，支援无人机的监测，“空地结合对象群开展24小时不间断监测，对离群独象活动轨迹开展地面追踪，掌握最新动向”。

《昆明信息港》指出，中国官方当日投入410余人次的紧急应变人员与警力，出动60辆砂石车、64辆各式紧急应变车辆与14架无人机，同时劝返超过150辆次的汽车，投喂象食2吨与疏散群众，确保沿途群众与象群的安全，还“对部分路段实施交通临时管制，保持静默，为引导象群向西、向南迁移创造条件”。