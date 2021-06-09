多数欧洲在华企业打算进一步瞄准中国市场

在中国的大多数欧洲企业准备进一步加强在当地业务，不准备撤离。这些企业在华业务发展态势良好。中国欧盟商会发布报告指出：由于中国迅速地遏制了新冠疫情，为许多在其他国家面临经济停摆的外国公司提供了出人意料地发展机遇。

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报告指出：中国比世界其他地区更快地遏制住了新冠疫情。就目前而言，中国本土的经济实力在新冠疫情大流行中得以增强。中国欧盟商会的一项调查显示：42%的欧盟在华企业表示，它们去年的营业额打破了2020年初的悲观预测，最终实现了增长。在接受调查的585家企业中，四分之三的企业去年实现了盈利，一半企业认为：它们在中国的营业利润高于世界其他地区。

受全球疫情影响，中国的中产阶级和富有阶层无法出国旅行，便将钱花在购买汽车、化妆品和服装等消费品上，令路易威登或宝马等集团受益。

中国欧盟商会在报告中指出：尽管政治紧张局势加剧，商业环境并不理想、市场开放承诺未予兑现、技术脱钩风险依旧存在，然而，“未来发展前景却越来越清晰”。欧盟商会在经历了有史以来最悲观的两年之后，绝大多数欧洲子公司表示对未来持乐观态度，这是2014年以来显现的最佳信心指数。反映出欧洲企业对当地市场的信心，同时也表明：随着疫苗接种在全球范围内的推广势头的增强，全球需求将回升，并可能进一步刺激中国更强劲的增长。

欧洲企业正在放弃外迁的打算，计划在中国进行更多投资，不过，更多地是希望为当地市场生产产品。这些企业期盼的不仅是继续留在中国，而且是要不断扩大它们在中国的影响力。只有9%的欧洲企业打算将当前或计划中的投资移出中国。相反，60%的企业则准备通过加强合资或增加支出等手段，巩固其在中国的地位。