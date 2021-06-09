拜登抵英准备出席七国集团峰会

美国总统拜登周三晚间抵达英国，将出席为期三天的七国集团领导人峰会。拜登首次外访还将在瑞士会晤俄罗斯总统普京。路透社称，欧盟与美国将在应对气候变化方面更深入合作。拜登表示"美国回来了"。

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法新社消息，拜登乘坐的空军一号专机已于伦敦当地时间周三晚间降落英国东南部的米尔登霍尔航空基地。拜登将向美军空军发表讲话，并在第二天周四与英国首相约翰逊举行会谈。

拜登在飞机上发推文称，“我深知民主国家可以团结起来迎接这个新时代的挑战，本周在欧洲，我们将证明这一点”。

拜登此次欧洲之行另一个备受瞩目的日程，是下周三在日内瓦与俄罗斯总统普京会面。

报道说，拜登政府计划向全球捐赠5亿剂辉瑞药厂的新冠疫苗，可能会在七国集团会议上，正式宣布有关计划。

另据中央社报道，美国总统拜登任内首度出访，与欧盟重建跨大西洋伙伴关系，但美欧在关税、中国及豁免疫苗专利等议题，双边仍存在矛盾。

报道称，拜登此次欧洲行程，将先前往英国参加七国集团（G7）峰会，14日及15日赴比利时布鲁塞尔与北约和欧盟举行峰会，16日在瑞士日内瓦会见俄罗斯总统普京，为此行划下句点。

由于美国前总统特朗普政府与欧盟关系紧张，拜登此行主要着眼于与欧盟重建跨大西洋伙伴关系，并强化民主国家联盟抗衡俄罗斯和中国。

不过在民主等价值观之外，欧美之间在诸多议题上仍存在诸多矛盾。

关税方面，布鲁塞尔和华盛顿虽已同意暂停钢铁和铝关税以及波音与空客长年互控政府补贴，但在缓解贸易紧张之后，美欧是否真正有意解决这些长期存在的贸易争端将是重要考验。

中国议题之上，虽然欧盟同意中国对世界民主构成威胁，支持美国的民主联盟，但欧洲有自己的考量，欧盟多次表示与中国是体制对手，但也是合作伙伴，在此情况下或不会过度捲入由美国带头的反中攻势。

且欧盟在贸易项目上着眼中国庞大商业利益，强势推进"欧中全面投资协定"，虽然目前欧洲议会暂停审议这项协定，但欧洲理事会主席米歇尔近日仍捍卫欧盟洽签协定是重新平衡与中国经济关系的重要之举。

另外是豁免疫苗专利议题。美国5月改变立场转而支持在世贸组织协商这项倡议，以加快发展中国家疫苗生产速度。但同样拥有疫苗大厂的德国反对，德国总理默克尔更直言开放专利无助疫苗普及。

欧盟拟提出替代计划，以取消疫苗及原料出口限制，扩大世界各地生产能力取代豁免疫苗专利，未来欧美如何在WTO上过招受瞩。

另据路透社消息，根据为下周布鲁塞尔峰会准备的一份声明草案，欧盟和美国领导人将承诺在应对气候变化方面进行更深入的合作。

在这份周三将由欧盟成员国大使进行讨论的草案中，美国与欧盟承诺在11月的全球气候谈判之前与国际伙伴接触。他们希望在谈判中说服其他国家在削减温室气体排放方面更有雄心。

美国总统拜登将于6月15日会见欧盟执委会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔，讨论贸易和新冠疫情等问题。

路透看到的公报草案还特别指出了双方将在限制气候变化方面促进跨大西洋合作的关键领域。草案称，“我们打算密切协调，以促进实施强有力的气候措施，解决碳泄漏风险，并在可持续融资方面进行合作，包括向民间部门提供可用的工具和衡量标准。”

拜登致力于让美国在全球应对气候变化的努力中重新发挥领导作用，并在4月承诺到2030年将美国的碳排放量从2005年的水平至少减少一半。

欧盟将在下个月公布一项庞大的气候政策方案，以实现其自身的减排目标，即到2030年将净排放量从1990年的基础上至少减少55%。