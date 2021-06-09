日澳严正关切新疆人权 澳大利亚呼吁G7阻止中国经济胁迫

澳大利亚与日本6月9日举行2+2会谈，会后双方发表联合声明，对新疆维吾尔人和其他穆斯林遭受侵犯表达“严正关切”。与此同时，澳大利亚总理莫里森在前往英国出席七国集团峰会前发表公开演讲，呼吁G7和世贸组织制止中国经济胁迫行为。详情请听安德烈介绍：

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日本外务大臣茂木敏充和防卫大臣岸信夫，与澳大利亚外长佩恩及国防部长彼得.达顿星期三通过视讯举行2+2会谈，双方会谈后发表联合声明表示：“新疆维吾尔人和其他穆斯林少数民族的人权遭受侵犯，我们双方严正关切”。

日澳两国在联合声明中呼吁，中国应紧急允许国际独立观察人员，以及包括联合国人权事务高级专员巴切莱特进入新疆，并让他们有充分且不受局限的观察权限。

日澳联合声明还“强调台湾海峡和平与稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题”。

中国外交部发言人汪文斌在同日举行的记者会上则表示，中国强烈反对日本和澳大利亚渲染中国威胁论以及恶意污蔑中国，要求各方停止干预中国内政。

另据报道，澳大利亚总理莫里森同日在一场公开演讲中不点名谴责中国“经济胁迫”。他呼吁七国集团和世界贸易组织“惩处”中国的经济胁迫行为。他还呼吁七国集团彻底改革现行的全球贸易规则，以阻止大国滥用经济胁迫。莫里森是以特邀嘉宾身份前往英国出席七国集团峰会前发表这番演说的。

莫里森表示：“我相信，现在是澳大利亚与世界上最大的先进经济体和自由民主国家坐在一起的最重要时刻。”他呼吁建立一个有利于自由的世界秩序。莫里森说，“一个安全的世界秩序，让自由民主、蓬勃发展、不受胁迫，通过积极合作和协调的行动得到加强”。

澳大利亚近年来因为排除华为参与5G建设，率先呼吁彻查新冠病毒源头等激怒北京。北京以各种理由对澳大利亚出口中国的农产品、煤炭、葡萄酒等商品实施限制和管控。

莫里森演讲时还表示，世界贸易组织应该在“经济胁迫”等“不良行为出现之时就惩处它”，他认为，应对经济胁迫最实际的办法就是恢复全球贸易体系“具约束力的纠纷调解制度”。

七国集团峰会6月11-13日在英国召开。