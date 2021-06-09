研究显示新冠疫情爆发前 武汉有近5万头活体野生动物出售

调查 Covid-19 起源的世卫组织小组成员于周日抵达武汉已关闭的华南海鲜批发市场。Members of a WHO team investigating the origins of Covid-19 arrived at the closed Huanan Seafood wholesale market in Wuhan on Sunday.

路透社与华尔街日报今天均报道，一项新的研究显示，在2019年底武汉市出现首批新冠病例之前的两年半时间里，武汉地区的市场有超过47,000只活体野生动物被出售。路透社遂指出，这突显了中国野生动物交易带来的疾病风险；而华尔街日报认为，这为新冠病毒可能从动物自然传播给人类提供了重要的新证据。

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据路透社援引发表在开放获取式期刊《科学报告》上的一篇论文称，2017年5月至2019年11月期间，武汉17个市场上出售的动物种类多达38个，其中包括31种野生保护动物，而恶劣的动物安置环境与卫生条件加大了健康风险。

人类感染新冠肺炎的早期病例中有许多与武汉的华南海鲜市场有关，该市场最初被认定为SARS-CoV-2病毒首次跨越物种传染到人类的地方。

然而，一些早期的感染与武汉其他市场有关，在那些市场发现了一个独立的SARS-CoV-2病毒谱系，这就提出了一种可能性，即这种病毒的传播发生得更早，可能是通过野生动物贩运。

3月底发表的一份世界卫生组织与中国的联合研究报告称，没有接到经过证实的报告证明2019年在华南海鲜市场有活体哺乳动物出售，不过报告补充说，有证据表明那里在过去曾有过出售。

路透社报道，这篇新论文由来自中国、英国和加拿大的研究人员撰写，论文称没有证据表明武汉有活的蝙蝠或穿山甲出售，但能够携带病毒的水貂、貉、松鼠和狐狸都有贩售。

与此同时，华尔街日报指出，周一发表的这份研究报告还首次表明，武汉很大一部分野生动物交易是非法的，没有对所售动物的健康状况和来源进行强制性检查。并称，几乎所有动物交易时都是活着的，它们被关在笼子里，堆放在一起，而且条件很差。此外，大多数店铺都提供现场屠宰服务，这严重影响了食品卫生和动物福利。

这些数据是在2017年5月至2019年11月期间收集的。包括世界卫生组织WHO新冠溯源专家组负责人在内的一些科学家已质疑为何之前没有分享这些数据。

其中两位作者向《华尔街日报》表示，他们之所以此前未能与WHO领导的小组分享他们的发现，是因为对该论文的同行评审程序持续了数月。其中一位作者说，其他几家期刊杂志暗示该论文是一个“烫手山芋”，都拒绝发表。

今年年初，WHO领导的小组访问了武汉，查看了华南海鲜市场等地。2019年12月，许多最早的新冠病例就是在该市场周边发现的，这促使中国政府宣布，新冠病毒的源头可能是该市场出售的野味。

该小组在3月份表示，未发现该市场售卖活体哺乳动物的证据，不过也提到了一些有活体哺乳动物售卖的报道。该小组还援引该市场主管部门的话说，其所有野生动物交易都是合法的。该小组还走访了武汉的白沙洲贸易市场，并表示没有发现该市场贩卖野生动物的证据。

《科学报告》的上述论文描绘了一幅截然不同的景象。

该论文的依据是对武汉华南海鲜市场、白沙洲贸易市场等四个不同市场的17家商店的调查，该调查的目的是研究蜱媒疾病在动物中的传播问题。

该研究中提到了华南海鲜市场的七家商贩，展示了该市场中的活竹鼠、刺猬、旱獭、貉和猪獾的照片，研究还涉及白沙洲农贸市场的两家店铺，该农贸市场为包括华南海鲜市场商贩在内的武汉许多商贩供货。

该论文称，这17家店铺共出售38个物种的47,381只野生动物，除七种之外，其余都是中国法律规定的保护动物。不过这些店铺都不出售蝙蝠，也没有出售WHO牵头专家组确认为潜在中间宿主的有鳞食蚁哺乳动物穿山甲。

中国卫健委和武汉市政府均未回复记者的置评请求。中国政府有关部门最近几周已暗示，新冠病毒并非源自中国，并呼吁WHO调查其他国家的潜在早期病例。

WHO国际专家组负责人、食品安全专家本·安巴雷克（Peter Ben Embarek）称，这篇新的论文“证实了人们之前的怀疑”。他表示：“出售的不仅有养殖的野生动物，还有活体动物。”

不过他还表示，重要的是，该论文并未显示，在可能发生了病毒跨物种传播事件的2019年11月，这些动物是否仍然存在，论文也不包含与每个市场的动物有关的详细情况。他表示：“要是能看到各月的数字就好了，不过我相信作者有这些信息。”他说：“我不知道相关信息为何之前未被分享。”

该论文的共同作者、西华师范大学研究员周昭敏表示，之前没能与WHO领导的专家组分享是因为论文仍在等待同行评议。

周昭敏说，在该论文获得同行评议者认可前，我们当时不愿向任何其他方面透露。

另一位作者、牛津大学科学顾问纽曼（Chris Newman）说，这篇论文于去年年初提交给了一些学术期刊，但多次被拒，其中一家期刊需要走漫长的评审程序。该论文于去年10月提交给了《科学报告》，今年5月被接受。《科学报告》和《自然》(Nature)的出版商是同一家机构。

纽曼称：“当时这似乎是一个对全球来说很重要的数据集，我原以为会有期刊抢着发表。”

他说：“我不断收到退稿信，他们都说这非常小众，没有人会认为这些数据关乎全球。他们态度都很冷淡。我不知道他们是否将这视为一个烫手山芋。” 他表示，他的中国合着者没有被允许在预印本服务器上发表——在预印本服务器上发表文章不需要同行评审。

《科学报告》的一位发言人称：“从提交论文到接受论文之间间隔的时间可能相差很大，期间包含编辑评估、确定同行评审员、一轮或多轮的同行评审和作者修改，这可能是一个漫长的过程。一旦这个过程完成，论文被期刊接受，就会在两周内发表。”

这篇论文的发表正值人们越来越强烈地要求更全面地调查新冠病毒来源的另一种假设，即新冠病毒可能是从武汉的一个实验室泄漏出来的，该实验室当时正在试验蝙蝠身上发现的冠状病毒。中国一再否认这种说法。