美国政府计划向全球捐赠5亿剂辉瑞新冠疫苗

法新社援引多家美国媒体报道，前往欧洲访问的美国总统拜登将宣布，美国购买5亿剂辉瑞2019冠状病毒疾病疫苗捐给全世界。拜登在前往欧洲之前曾表示，他准备公布一项"全球疫苗战略"。

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华盛顿邮报引述3名知情人士报导，拜登预计本周在英国举行的七国集团峰会上宣布这项计划。

据《纽约时报》和《华盛顿邮报》报道，首批 2 亿剂将在今年分发，其余的将在明年分发。

拜登在前往欧洲之前曾表示，他正准备公布一项全球疫苗战略。

随同拜登出行的白宫国家安全顾问沙利文不是，拜登“将在明天（周四）就此发表讲话，并将提到美国正在采取的其他措施，以帮助向世界各地的贫穷国家提供更多疫苗”。

此前，拜登政府曾宣布，美国将在6月底前与全球分享至少8000万剂疫苗。

另据中央社报道，美国联邦参议院外交委员会亚太小组首席共和党议员罗姆尼（Mitt Romney），周三在一场听证会上向美国国务卿布林肯表示，为台湾提供疫苗对美国至关重要。

美国联邦参议院达科沃斯、苏利文、昆斯3位参议员访问团6日抵台并宣布，美国将捐赠台湾75万剂新冠疫苗作为援助。罗姆尼周三呼吁美国政府，提供台湾更多疫苗。

罗姆尼在听证会上表示："我们能把台湾需要的疫苗直接给他们吗？我们提供的数量能更多吗？我知道已经宣布75万剂，但如果是辉瑞或莫德纳的话，那能打的人只有这个数字的一半。他们需要大约200万剂，我们是否能更多地提供"。

布林肯回答说："是的，我们正努力确保疫苗能送达台湾。"他并阐述美国总统拜登所提的疫苗分享计划，美国将在未来几周将8000万剂疫苗分送世界各地。

布林肯表示："一开始的2500万剂疫苗，我们已经宣布如何分配，包括台湾，剩下的5500万剂将会接着从现在开始到7月初之间发送。"