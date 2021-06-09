这些让中国官方尴尬的爱国者 哪来的

前一阵，有些网民因为一些西方品牌做广告不小心开了中国的玩笑，本来是厂家幽默促销的手段，结果让他们怒火中烧，官媒也煽风点火：中国人是不好惹的! 煽火者可能没想到，这火有时会倒扑过来，烧到“自己人”头上。蒋方舟遭围攻事件，伪造意大利总理承认新冠疫情比中国爆发早半年的谣言，闹得中国外交部罕见灭火，大约就属此类。

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青年女作家蒋方舟去日本交流，写了一本『东京一年』，最近忽然遭网民攻击，说她是替日本做文宣的，大有栽上“汉奸”的意思。胡锡进都看不下去，最后中国外交部发言人汪文斌周三出面了。他说：国与国之间“以各种形式开展人员互访交流”，国际上“普遍存在”，他还说，中日互为重要近邻，两个人员往来十分密切。关于来往密切，汪文斌大约说的是从前有一段时间的中日关系，现在不完全是这样。

新冠病毒溯源调查，中国当局干扰无法彻查，网民理解政府的心，编造出一个意大利总理亲自表态，意大利发现的新冠病毒比中国武汉早半年。臆想如此一来，还用得着去中国调查吗，盯着意大利好了，结果意大利火了，中国驻意大利使馆出面辟谣。“我馆经认真核实提醒如下：意方领导人未做过此类表态，意广播电视公司亦未有类似报道。相信广大网民不会误信、误传此类虚假消息。”

官方出面灭火无疑是不错的，这种事情延烧下去，只会损害中国的形象。但是事情为什么发展到任意攻击不顾一切造谣这一地步？仅仅以那些愤怒的网民是无知的一群就可以说得过去吗？在中国外交部辟谣之前，他们一个个都是胡锡进所说的理直气壮的“爱国者”，官方一否认，他们忽然就成了“偏激的民族主义分子”？

蒋方舟的事起因日本外务省近日披露了一份"中方知识分子获得日方资助"的审计文件，她的名字也在名单上。她在东京旅居后出版了《东京一年》一书，这被一些人质疑"收取日方资助在中国替日本做文宣"。

于是有人翻出蒋方舟2020年7月接受日本NHK采访片段，主题是谈新冠疫情，蒋方舟在纪录片中“谈及疫情时代下的“制度”等问题“，纪录片旁白说："令蒋方舟感到震惊的是，在一个越来越被控制的社会中，人们却太过简单地顺从了（管制）"。蒋方舟6月8日出面说自己的意思“遭到断章取义”。无论如何，蒋方舟的表述相当谨慎，一点也没有“精日”，更没有不爱国的意思。

这件事连胡锡进也觉得过分，尽管他主编的『环球时报』被海外公认为鼓吹民族主义最力的小报，但他可能没有想到有比他更民族主义的。他在第一时间的表述接近外交部发言人：一国出资邀请他国人士前来旅行、学习，"是国际交流的通行做法，不能因为中国某些人参加了西方国家出资的交流交流活动，就对他们加以指责或进行严厉的意识形态定性"。但在他这条微博下面，就有网民指责他评论指责他为"皇协军洗地"、劝他"不要再洗！！"

胡锡进再度发博拉拢与爱国者的关系："他们与我和环球时报的爱国立场是一致的，但是他们比我在情绪上更加激烈。我理解他们，而且我与他们对一些事情的看法和认识程度的确有差距。但我同时认为，爱国者的阵营应当能够容纳这样的差距，而且这样的容纳非常重要。如果他们认为自己与老胡这样的人'势不两立'，那么……他们过于缩小了'爱国'的概念，也极大缩小了爱国阵营。"一些观察人士注意到，胡锡进最近的一些言论，也遭到比他更激烈的网民的攻击，胡锡进可否想过，多年煽风点火的结果，造就了一批比他更激烈的，连他也快被排斥出“爱国者阵营”了。

至于新冠溯源，至今仍然是一个谜。一个重要的原因，中国政府一直阻拦进行彻底调查。拖了一年多，组成一个世卫专家与中国专家的联合团，得出一个排除实验室事故的结论，以及不排除冷冻连传播的可能，这些说法都很符合中国官方的口吻。

但这些有助于北京卸责吗，从国际科学家要求查清新冠溯源呼声一波高过一波，实验室事故再次成为普遍性重大猜疑来看，北京的努力只造成更大的猜疑。中国外交部发言人赵立坚曾暗示美军把新冠病毒带到了武汉，但是，赵立坚的说法为什么效果为什么适得其反？

北京消除外界怀疑的唯一的办法，就是开放调查，开放武汉实验室原始记录，开放云南墨江县蝙蝠洞，说清楚2012年六位矿工感染不明肺炎死亡事件的前因后果，让科学家们判断。只有这样，才能把真相大白于天下。

但是北京采取的是推诿的态度，民族主义精神培植的一些网民们，替党着想，替祖国争光心重，结果把中国的形象涂抹得更黑。官方在推诿，在暗示，赵立坚在暗示美军，网民走得更远，意大利领导人承认，意大利新冠病毒比武汉早半年流行，有名有姓。

许多观察人士早已指出过，种瓜得瓜，种豆得豆，民族主义是一把双刃剑，这种情绪发展到异常无理性可以随意造谣的地步时，官方也得当心自己某一天会遭到反噬。