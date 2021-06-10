中国人大通过"反外国制裁法"应对美欧贸易和人权压力

中国全国人大常务委员会周四通过"反外国制裁法"，即日起施行。新法明定，中国国务院可祭出驱逐出境、不准入境、冻结境内财产的制裁，并可禁止中国组织、个人与被制裁者交易、合作，法新社称，中国此举旨在应对来自美国和欧盟在贸易和人权领域日益增长的压力。

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在美国总统拜登上周扩大禁止美国人投资据与中国军方有关联的中国企业的禁令，将更多公司列入黑名单，北京指责美国“打击”中国公司，并威胁进行报复。

根据中国新法，中国国务院有关部门可以决定将直接或者间接参与制定、决定、实施歧视性限制措施的个人、组织列入反制清单，并可扩及到个人的配偶和直系亲属、组织的高管或实际控制人、个人担任高管的组织，以及个人和组织实际控制或者参与设立、运营的组织。

北京长期以来一直抱怨美国法律在其境外行使制裁和贸易限制等权力。

最近几个月，拜登加强了对中国的职责，包括在香港盗窃知识产权和涉嫌侵犯人权以及针对新疆的穆斯林少数民族的打压迫害。

中国的《反外国制裁法》还明定，对外国国家、组织或者个人实施、协助、支持危害中国主权、安全、发展利益的行为，需要采取必要反制措施的，参照本法有关规定执行。

新法规定，中国设立反外国制裁工作协调机制，负责统筹协调相关工作；中国境内的组织和个人应当执行国务院有关部门採取的反制措施；任何组织和个人均不得执行或者协助执行外国国家对中国公民、组织采取的歧视性限制措施。