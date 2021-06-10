抓捕上千名洗钱的币农：中国再收紧虚拟货币监管之网

6月10日，法新社北京站对中国近日针对电信诈骗和虚拟货币洗钱的收网行动做了关注。

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中国公安部在6月9日发消息称，在全国统一打击并治理电信网络新型违法犯罪框架下，北京，河北，山西，辽宁等23个省区市公安机关同步“收网”，这是第五轮集中收网行动，抓捕嫌疑人1100余人，涉及违法犯罪团伙170余个；截至目前总共有31.1万名涉案嫌疑人被抓捕，涉及1.5万个团伙。

本次中国公安机关的“断卡”行动，针对的是为了规避核查，转而利用虚拟货币进行涉案资金转移的诈骗现象，涉案人员往往主动为诈骗团伙提供此类服务，具体操作包括利用个人银行卡信息，在各类虚拟货币交易平台上注册，按照诈骗团伙的要求，来购买或把赃款兑换虚拟货币，作为“币农”，反复兑换不同币种，最终帮助诈骗团伙实现非法资金的转账与洗钱。完成洗钱后，“币农”可以获得1.5%到5%不等的佣金。

法新社关注了这条消息，撰文评论称：中国一度是虚拟货币的天堂，去在2019年迎来了一个极端的转折，北京方面叫停了虚拟货币付款，指责虚拟货币沦为犯罪活动的工具，上个月更是重申秩序，令比特币大跌。最近几个星期，中国还开始严格限制比特币的挖矿，而周三，青海更是叫停了挖矿行为。内蒙古在五月也宣布了类似的政令，理由是挖矿对环境造成污染。本次打击虚拟货币洗钱，官方并未通报使用的是哪一虚拟币种，也没有谈到涉案金额，但真真切切的，是北京对虚拟货币造成的投机风险和社会不稳定风险展现出担忧。