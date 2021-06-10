拜登与约翰逊举行会谈 强调美英在多领域共同合作

正在英国访问的美国总统拜登周四与英国首相约翰逊举行首次面对面会谈，强调美英在多领域共同合作。法新社称，尽管受到英国脱欧北爱和平相关影响，拜登首次外访欧洲巡回访问旨在强调"美国的回归"。拜登并宣布美国为低收入国家采购5亿剂新冠疫苗，"这是历史性的一步"。

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约翰逊与夫人西蒙兹在海滨度假胜地卡比斯贝，一同迎接拜登及第一夫人吉尔。约翰逊向拜登说："所有的人都非常高兴见到您。" 约翰逊与拜登随后转往康沃尔，在七国集团峰会前夕，举行会谈。这将是新冠疫情大流行之后，七国集团领袖首度面对面举行峰会。

约翰逊表示，双方在七国集团峰会前夕的会面"气氛良好"，双方同意在多个问题上合作。拜登则宣布美国会为低收入国家采购5亿剂新冠疫苗。拜登强调："这是历史性的一步"。拜登说，"尽可能地挽救生命是我们的人道职责"，"这也是美国人民的意愿"。

拜登表示，今年内会先提供2亿剂疫苗，到明年上半年供应3亿剂。拜登表示，美国在新冠疫情中有最多人受感染并死亡，所以"深知要在全球抗击病毒，全球经济才能复苏"。

拜登强调，美国"将无条件捐赠，不会附加任何条款，不会施压及要求回报"。他表示，美国将成为全球对抗新型肺炎的"疫苗库"。

另外辉瑞行政总裁艾伯乐表示，七国集团国家肩负着为所有国家提供疫苗的责任，其中美国响应有关使命，对此感谢拜登与美国政府。

拜登与约翰逊并重申英美自由贸易协定的重要性，促进和创造两地就业。在北爱尔兰问题上，双方强调遵守《贝尔法斯特协议》，保障当地和平发展，同时认同英国及欧盟有责任合作找到可行方案，确保英国和爱尔兰之间的贸易不受影响。

拜登表示，两人在会上讨论气候变化等一系列议题，而在应对新冠疫情上，美国在这场疫情灾难上"拥有第一手经验"，因此需要全球抗疫。他指出只要病毒仍然肆虐，就可能有变种的风险。

拜登认为，经济开始走出疫情阴影，但重开经济及边境的关键是接种疫苗。他称大家在遇上难题时，美国有责任伸出援手，指美国的价值号召他们尽一切所能为全球民众接种疫苗。