日本首相：将在10-11月完成全国新冠疫苗接种

日本首相菅义伟6月9日在国会举行的党首讨论中，就新冠疫苗的接种工作表示：“从今年10月到11月，希望实现为所有有需要的国民完成（接种）。

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到6月9日为止，日本全国已接种新冠疫苗2038万3612次，其中医务工作者已接种882万3323次，高龄者1156万0289次，连续几天日超百万，菅义伟首相在6月9日强调：“至少可在本月底超过4000万次”。

日本国内2月17日启动了新冠疫苗接种，其顺序首先是医疗工作者，然后是高龄者，有宿疾的人和一般接种者，中央政府提出的目标是到7月底前完成老年人接种。

日本自卫队运营的新冠疫苗大规模接种中心5月24日以首都圈1都3县和关西3府县老年人为对象开始接种，使用的是厚生劳动省5月21日批准的美国莫德纳产疫苗。

日本政府6月8日开始受理新冠疫苗职场和大学接种的申请，目前东日本铁路公司（JR东日本）和丸红等主要企业、大学接连申请。截至到8日下午5点，按会场计算的申请数达到了414份，再加上由地方政府实施的接种，日本政府力争普及接种疫苗的态势从点到面全面展开。

据10日消息，日本政府决定开始在东京大手町自卫队运营的大型老年人新型冠状病毒疫苗接种中心接受64岁以下的人接种。 开始时间将根据疫苗接种券的分发情况决定， 也决定从12日起接受电话预约。东京的大型接种中心原本不接受电话预约，只能通过防卫省网站和通讯应用程序LINE进行预约。

一直被认为接种疫苗落后的日本正在迎头赶上，到10-11月完成全国新冠疫苗接种不是一个不切实的目标。