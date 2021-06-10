欧盟指国安法有损其利益 考虑派高层代表团访港 中国称坚决反对并反击

在七国峰会召开前夕，欧盟外交及安全政策高级别代表博雷利发表声明，指新的香港选举制度和《港区国安法》违反了中国政府的「一国两制」原则和在《中英联合声明》中所作承诺，对欧盟的合理期望和利益有「负面影响」，敦促中国停止狙击香港民主派人士，捍卫香港的司法独立。他直言，会考虑派遣高层官员访港。

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中国驻欧盟使团发言人对此表示强烈不满，声言坚决反对，批评欧方一再打着民主、人权和价值观的旗号插手香港事务，对中港立法机关指手画脚。发言人敦促欧方停止插手香港事务和针对中国搞小圈子，强调任何干涉中国内政的举动都会遭到中国人民坚决有力的反击。中国人大常委会今(10日)午将通过反制外国制裁的法例。

另外，七国峰会将由明(11日)天起一连三日在英国康瓦尔郡召开，英国外交部亚洲事务国务大臣亚当斯 (Nigel Adams) 回应下议院就香港人权的辩论时暗示，七国峰会将提及香港问题，他说，英国会在继续在国际层面要求中国问责，「如果峰会没有把香港议题列入议程或领导人在过道上提及，我会感到惊讶。」但面对超过十位来自不同党派议员大肆批评英国政府为香港做得不足，并促请当局容许香港回归后出生的香港青年来英、动用马格尼茨基人权法制裁打压香港民主和人权的中港官员，召回英国在港的法官等要求，亚当斯未有作出承诺。

位于布鲁塞尔的欧盟委员会欧洲对外行动局于当地时间9日发布博雷利 (Josep Borrell) 就香港新选举制度所作声明，指香港立法会5月底通过中国人大3月的香港选举制度变革，再一次破坏了「一国两制」原则，亦与香港《基本法》声称给予港人循序渐进更多民主的承诺相违。

他认为，人大自去年6月以来就香港所作议决，包括新选举制度和国安法，均令人质疑香港的基本人权、民主原则和政治多元能否维系。他指出，当局以国安法大举拘捕泛民主派人士，令人关注该法被用作扼杀香港政治多元和港人落实人权及政治自由。他认为，上述改变破坏中国所作的国际承诺，侵蚀了港人在2047年前应可享有的人权和自由，对欧盟的合理期望和利益有「负面影响」。

博雷利促请中国履行国际承诺和法律责任，尊重香港的高度自治和自由人权，停止对维护香港人权自由和民主价值人士的打压，要求各界尊重并捍卫香港的司法独立，以重建对香港发展民主的信心。

博雷利又说，欧盟日后会加速因应香港情况作出回应，尤其是透过增加对公民社会和传媒的支援而作出，并会致力提升香港的表达自由、增加公民流动，以及观察针对亲民主派人士的审讯。为此，欧盟将考虑派遣高层官员访港。

在伦敦的香港关注组织「香港观察」欢迎欧盟的声明，但认为，欧盟的关注必须有整套的配套措施，包括给予港人「救生艇」、藉马格尼茨基人权问责法制裁中港相关官员、支持设立联合国香港特使，以及暂停与中国的移交逃犯条例。

「香港观察」上述要求亦由多名国会议员在昨(9日)午的西敏寺堂有关香港人权的辩论中得到反映，但回应官员未有作出新的承诺。