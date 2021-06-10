港府将在机场为抵港人士抽血验疫

港府防疫专家顾问之一的许树昌教授透露，以他理解，卫生署将安排入境旅客在机场抽血检验新冠病毒抗体，因为抽血检验的方法较为准确，而医院管理局正在研究较简单的「笃手指」检验抗体试剂，一般可在半小时内获知结果。

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他今(10日)早又在不同电台节目表示，从非高风险地区抵港的人士，如果完成接种两剂疫苗满14日，核酸检测呈阴性，抗体检测呈阳性，可以缩短14日检疫期至七日，余下七日自我监察期，期间每两、三日检测一次。他补充，一些正在服用抗排斥药的人士，即使接种疫苗，亦未必能产生抗体，若此，他们便不能缩短检疫期。

另外，卫生署辖下的疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆昨在记者会上表示，建议尽快把复必泰(BioNTech)疫苗接种年龄降至12岁，指初步数据显示，香港中学生接种后的副作用率略低于西方国家，但5岁以下者则未必需要接种；另外，委员会亦会更新长者接种指引，认为只要长者过往曾安全接种流感疫苗，亦可接种新冠疫苗，但身体虚弱的长者要先经风险评估。

香港护老院舍的长者接种率只有约3%，远远低于已经差强人意的全港两成接种率，刘宇隆认为，长者接种率极低，与市民「过度小心」有关。