网民号召反修例2周年上街 传港警部署逾千警力应对 海外有游行

香港昨(9日)天渡过平静的反对修订《逃犯条例》运动两周年，但网民已发起呼吁，在本星期六的「6.12」大游行两周年纪念日当晚7时，在铜锣湾发起纪念活动，警方消息人士向不同传媒表示，经初步评估，将部署逾千警力应对，但具体人数会视乎情况作出调整，而全港各区机动部队均须调配人员候命，防范民众滋事，屯兵重点会是铜锣湾和运动中较多冲突的旺角。

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有关警力，明显不及当局上周五声称以七千警力防范港人悼念「六四事件」32周年纪念日人数。支联会早前就在维园举行烛光晚会，悼念在北京政府1989年6月4日镇压民运而死伤的人士，遭警方禁止，警方高调布防，当日拘捕4男2女，包括支联会副主席邹幸彤，引起国际关注。 昨日是反修例运动两周年纪念日，台湾和英国都有分析会讨论香港前景，而香港则有团体摆设街站宣传反修例运动，鼓励市民重拾抗争勇气，其间未见警方介入。与此同时，网上流传一个帖文，号召民众周六(12日)晚上7时到铜锣湾「如水再聚」，「当大家系（喺，即「在」）同一个街头，大家自然会知道要做咩」，以此证明港人仍在坚持。

香港民间人权阵线(民阵)前年6月9日举办名为「守护香港反送中」的游行，报称有一百万人走上街头，但港府当晚宣布，如期在6月12日于立法会二读逃犯条例修订草案，触发当日据报有200万人参与的游行，亦有人包围立法会，大批市民游行后在铜锣湾、旺角及沙田等地聚集，警方以武力和发射超过200枚催泪弹驱散人群，拘捕最少35人；而港府对市民在游行中表达的五大要求，则拒绝响应，激发市民随后一连串的抗争。

在本周六的两周年纪念日，香港有民间团体举办筹款和放映活动，加拿大多伦多有汽车游行，英国诺定咸会有游行暨展览，展出约20幅反修例事件中重要时刻的照片，而伦敦和澳洲悉尼则举行纪念集会。

警方数据显示，反修例两年以来，截至今年3月，警方共拘捕10250人，超过2500人被检控，其中约720人被检控暴动罪。在完成司法程序的案件中，有295人被判囚，刑期最长的，是一名藏有一公斤炸药的男子被判监12年。警务处长邓炳强上月出席湾仔区议会后更透露，反修例事件中，有17人涉及暴动相关罪行被判囚三年多至五年半；18人涉及汽油弹相关案件而被判囚三十个星期至四年；有五人因涉及组织或参与未经批准集结，而在4月被判囚8至18个月不等。

运动触发北京替香港制订《港区国安法》，不少民主派组织宣布解散，而民主派人士亦多有被捕和关押。官方数据显示，截至上月中，警方国安处共拘捕107人，当中57人被检控。