英国发表《香港问题半年报告》指责北京镇压异见人士

英国政府周四发表《香港问题半年报告》，指北京在这段期间镇压不同政见人士，压制不同政治观点的表达。报告批评北京破坏中英联合声明对香港的高度自治、权利及自由的保障。英国宣布中国已经持续不遵守《中英联合声明》。

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英国政府发表《香港问题半年报告》，讲述香港去年7月至12月的情况。报告指去年北京共有3次违反联合声明，两次在7至12月期间发生。

报告批评港区国安法的实施，没有如北京当局所讲，只针对"一小撮人"的说法，而是打压言论自由。报告并指国安法的条款"模糊"，有潜在长期监禁以及转移到中国大陆审讯及判刑的威胁。报告认为，国安法已经被用作扼杀政治异见人士，特别是55名民主派及社运人士因此被捕，部分人正面对审讯，如果将来有更多政治检控，将会破坏外界对香港法治的信心。

报告并表示，全国人大常委会单方面改变香港的选举制度，没有取得立法会的同意，使北京当局对候选人有更大控制权，甚至取消当选人的资格。报告认为，北京及特区政府明显削弱港人行使权利和自由的空间，英国已经无限期搁置与香港的逃犯移交协议，并设立BNO签证计划，为部分港人开辟移民路径。

此前，欧盟谴责香港修改选举制度，认为是破坏"一国两制"原则，与《基本法》的承诺背道而驰。欧盟称考虑派代表团到香港。