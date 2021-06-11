中国《反制裁法》禁执行外国制裁 未提在港澳落实

中国的《反外国制裁法》订明，中国境内的组织及个人不可执行外国对中国的歧视性限制措施，被指是一项与国际脱钩的条款；但《反制裁法》没有提及是否适用于有国际都会之称的香港，对此，港区人大常委谭耀宗表示，问题有待进一步研究，如要在港实施，须通过《基本法》附件三进行本地立法。中国港澳研究会副会长刘兆佳亦认为，北京的中央政府会考虑香港面对的特殊国际环境；不过，研究会理事兼中国学者田飞龙则认为，香港有必要作出配合，与国家共同进退，方法之一是把法律列入《基本法》附件三执行。

广告 继续浏览后续

在中美互相制裁行动中，香港特首林郑月娥和人大常委谭耀宗都正在受到美国制裁，而昨(10日)通过后即日实施的《反外国制裁法》，其中第十一订明，中国境内的组织和个人须执行当局采取的反制措施；而第十二条则列明，任何组织和个人均「不得执行或者协助执行」外国对中国公民、组织采取的歧视性限制措施，违者可被「提起诉讼，要求其停止侵害、赔偿损失」。

中国政治学者吴强向网媒《众新闻》指出，上述条文会令中资和外资企业陷入两难，因为公司或银行若不执行外国的制裁命令，便会陷入一是违反相关制裁法，受外国制裁令牵连；一是违反中国《反制裁法》的尴尬境地。最后只能面对要不撤出制裁国家，要不撤出中国的选择，结果是中国的国际合作和交往受到严重破坏，实际上就是跟国际化「脱钩」。部门方面，日后亦会在具体执行方面失却灵活性，反制裁工作会变得更僵硬。

现时，《反制裁法》并未提及在港适用，香港银行可继续按美国财政部的制裁令，不处理林郑月娥等12名港府官员和港区人大常委谭耀宗的银行业务，受制裁人亦不可申请叫停有关制裁或提出索偿。而对反制裁法应否在港实施，中港人士有不同意见。

在北京的谭耀宗接受电话访问时指出，法例未提及如何在港澳地区落实，如要落实，须通过《基本法》附件三进行本地立法，但有待进一步研究；本身受制裁的他更响应，为常委会工作，不会考虑个人问题。在香港，本身是学者的港澳研究会副会长刘兆佳向《星岛日报》指出，有需要采取反制措施时，外交上，北京的中央政府可下达指令让香港跟随，前阵子驱逐外媒出境己有先例；金融制裁未知，但不认为香港在《反制裁法》上要事事配合。

不过，身兼研究会理事的中国学者田飞龙接受「now新闻」访问时指出，《反制裁法》更能依法保护中国的利益，因为其手段更多、更有威慑性，而香港有必要作出配合。他认为，外国对华尤其是涉港的制裁，港府缺少资源、力量，甚至勇气去进行反击，所以要有国家法律和行动去支撑。他建议，可把反制裁法列入香港《基本法》附件三来落实，亦可由港府主动修订或立法，制定适合香港的阻断或反制外部制裁法律。