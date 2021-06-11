卢比奥指责美企漠视新疆侵犯人权 造成消费者成帮凶

美国共和党联邦参议员卢比奥周五痛批亚马逊、苹果和耐克等美国企业，对外界指控中国强迫劳动的情况"视若无睹"，并造成美国消费者成为北京压迫政策的"帮凶"。

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路透社报导，美国参院外交委员会就中国对新疆维吾尔人和其他穆斯林少数民族的镇压行为召开听证会，卢比奥在会中表示，许多美国企业尚未觉醒意识到，它们正从中国政府侵犯人权的行为"获利"这个事实。

卢比奥说："像耐克（Nike）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和可口可乐（Coca-Cola）这些企业已太长期使用强迫劳动力。他们从强迫劳动获利，或向疑似使用强迫劳动力的供应商采购。令人遗憾的是，这些企业造成我们所有人成为这些罪行的共犯。"

与同党参议员凯恩一同带头召开听证会的民主党联邦参议员马尔基（Ed Markey）则指出，有些美国科技企业从中国政府的"威权监视产业"获利，许多它们的产品"现正用于新疆"。

在人权团体和媒体披露新疆当局如何建立维吾尔人DNA资料库后，美企赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）2019年宣布停止出售基因定序设备到当地。但批评人士说，这样的行动还不够。

卢比奥在听证会上说："所有证据显示，他们（赛默飞世尔）继续提供这类产品，使得这些侵犯人权的行为能实现。"卢比奥并已一再为此致函这家总部在麻州的企业。

亚马逊发言人回应表示："一旦我们接获强迫劳动证据，便会采取行动并暂停卖家权利。"可口可乐拒绝置评。其他被点名的企业尚未回覆。

"人权观察"中国分部主任李察逊（Sophie Richardson）则在参院听证会上指出，由于北京的"极端压迫和监视"，使得企业根本不可能进行人权尽职调查。

她说："检查员无法突袭访查工厂或和劳工交谈，而不用害怕他们被秋后算帐。有些企业似乎不愿或无法查明有关自身供应链的确切资讯"。