港府和外交部驻港公署反指英国批评香港是抹黑

对英国的《香港半年报告》指中国三次违反《中英联合声明》，又指《港区国安法》已被用作扼杀政治异见人士，中国外交部驻港特派员公署表示反对，而港府则指斥报告的评论不实，抹黑国安法。

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外交部驻港公署指英国政府的报告罔顾事实，混淆是非，赤裸裸干预香港事务和中国内政，严重践踏不干涉别国内政等国际法原则和国际关系基本准则，表示强烈不满和坚决反对。发言人奉劝英方看清历史大势，放弃殖民旧梦，立即改弦易辙，停止干预。 香港政府发言人表示，报告抹黑香港国安法，评论完全不符事实，明显是采取双重标准。发言人重申，执法部门是根据证据和严格依照法律执法，与政治立场、背景或职业无关。 至于报告对新选举制度的批评，港府表示是误导性言论，别有用心，港府坚决反对。发言人强调，「完善」香港选举制度是及时和必须的，又指「反中乱港」势力在立法会制造混乱、瘫痪港府运作，甚至「勾结外部势力」损害香港的安全和利益，没有一个政府会对上述危害视而不见。

英国政府昨(10日)发表《香港问题半年报告》，批评《港区国安法》的实施未如中港政府原先所指，只针对「一小撮人」，而是被用作扼杀政治异见人士，指国安法条款模糊，有潜在长期监禁以及转移港人到中国内地审讯及判刑的威胁，若日后有更多政治检控，将会破坏外界对香港法治的信心