美国财长担心经援贫穷国家会令中国债主从中获利

美国财长耶伦10日在国会众议院一个听证会上，对国际社会提供给贫穷国家的财政援助 是否会令中国从中获益，从而背离援助初衷，表达忧虑。

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耶伦在听证会上表示，美国非常担心会看到提供给贫穷国家的资金会被用于偿还中国贷款，而这与援助项目的目的背道而驰。

新冠病毒全球大流行加重了非洲国家的债务负担。富裕国家此前达成了一项延期偿付的协议，暂时舒缓了一些国家面对的流动性困难。下一步将思考是否或如何免除一部分所欠贷款。

中国目前是非洲国家最大的债权国。20国集团成功地说服中国以及中国商业债券人参加未来的债务重组谈判。耶伦表示，美国与中方已经就中国参与债务处理努力有过交流。中方承诺作为平等伙伴参加这些债务协调讨论。但她同时指出，有些中国的贷款机构并没有真正参加这些协调债务的努力。她对此十分关切。耶伦也特别提到透明度的必要性，认为这是保证资金不被挪为它用的重要手段。

随着中国政府2013年提出“一带一路”倡议，中国陆续在海外承建各种基础设施项目。这些项目往往伴随着中国贷款，这些中国贷款是否会将一些国家拖入债务陷阱越来越引发关注。2017年，斯里兰卡就因为无法偿还中国公司债务，而不得不将具有战略意义的汉班托塔港长期租给中国。

根据美国霍普金斯大学一家中非关系研究项目的统计，2000年至2018年间，中国对撒哈拉以南非洲国家贷款总额达到1530亿美元。而在一些国家，贷款利息很高，比如吉布提为贷款付出的利息总额相当于贷款总额的58%。

德国与美国四家研究机构联合在2021年3月完成的一份对24个低收入国家最近20年间与中国签署的贷款合同的分析显示，这些合同中，中方要求的保密条款远超出一般的贷款协议。不仅贷款条件和数额保密，而且大部分合同都包含拒绝参加巴黎俱乐部框架下的债务重组努力的条款。