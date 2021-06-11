英国将押后放宽防疫限制 单日新增确诊创2月底以来新高

英国首相约翰逊将推迟进一步解封日期，英国确诊感染变种病毒"Delta"病例激增，累计达4万2323例，单日新增确诊也高达8125例，创下2月下旬以来新高。

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英格兰地区原定在本月21日起进一步放宽防疫限制。路透社消息，约翰逊周五表示，准备推迟放宽防疫限制的日期到7月19日。路透社援引太阳报报道，英国公共卫生部门周五通报，英国新增感染变种病毒"Delta"2万9892例，累计达到4万2323例。

英国的新型肺炎疫情持续恶化，卫生和社会保障部通报，过去一天新增8125例确诊病例，是自2月26日以来的新高，单日新增17人死亡，英国至今累计超过455万人确诊，累计超过12万7千人死亡。

随着疫情逐步升温，英国医学会要求当局押后放宽防疫限制的日期，医学会表示，目前的数据及证据显示，并不符合放宽防疫限制的条件。医学会并指，目前只有百分之54%的成年人完成接种疫苗，很多年轻人仍未符合接种疫苗的资格，过早放宽限制措施，将导致感染病例激增。

英国英格兰公共卫生部门11日公布报告称，目前在英国传播的新冠病毒有90%为在印度首次发现的Delta变种新冠病毒。与在英国首次发现的Alpha变种病毒相比，Delta变种的传染率高出60%。

报告的数据显示，疫苗对于Delta变种的有效率更低；只接种一剂辉瑞或阿斯利康疫苗对于Delta变种的防疫有效率比对Alpha变种有效率低17%。

此前，世卫组织提醒，欧洲新冠疫情虽连续两月改善，但"切不可放松警惕"。世卫组织欧洲区负责人克鲁格指出，在整个欧洲区，社区传播仍在继续。首先在印度发现的新冠病毒三角洲变种显示出更强的传播性和某种免疫逃逸性，这种病毒将会流行，而60岁以上的脆弱人群中有许多人仍未受到保护。他说：“我们曾经有过下降。去年夏天，年轻人群的病例逐渐增加，然后扩散到老年人群，导致2020年秋冬季疫情灾难性地再度抬头，以及封锁和生命损失。我们不要再犯这样的错误了。”