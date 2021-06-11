G7峰会七国领导人展现一致立场：总结疫情教训 实现经济复苏

出席在英格兰西南部康沃尔郡开幕G7峰会各大国领导人在峰会首日表现出"空前一致"，以使世界在新冠病毒大流行之后尽快复苏。法新社消息，七国集团领袖同意将向全球提供超过10亿剂新冠疫苗，英国首相约翰逊表示，G7峰会为各国疫情大流行后重建提供了契机。G7领导人同意，需维持财政刺激以支持经济发展。

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法新社报道，今是近两年来，七国集团领导人首次面对面会谈，东道主英国首相约翰逊在峰会开幕发言时说，在英国举行的G7峰会为各大国总结新冠疫情大流行经验教训，重建更美好世界"提供了契机"。约翰逊表示，这次峰会极为必要，因为我们必须从新冠疫情大流行中吸取教训，避免今后重蹈覆辙。

七国集团领导人同意，将共向全球提供超过10亿剂新冠疫苗。其中英国将在未来数周先提供5百万剂，之后总共捐赠1亿剂。

另据中央社报道，继美国及英国支持彻查2019冠状病毒疾病来源后，欧盟也表态支持，如果七国集团领导人达成共识，可能将共同呼吁世界卫生组织进行下一阶段调查。

美国总统拜登周五与英国首相约翰逊举行双边会谈，两人会后发布联合声明表示，将成立"全球疫情雷达"，并支持世界卫生组织对包含中国在内的疫情起源展开下一阶段调查。

而欧洲理事会主席米歇尔及欧盟主席冯德莱恩周五也将出席G7峰会。此前2人出席一场记者会时，媒体询问欧盟是否支持对新冠病毒来源展开进一步调查时，两人均回应了解病毒的起源至关重要。

冯德莱恩进一步表示，这是一场可怕的全球大流行，必须知道它的来源，才能汲取正确的教训，进而开发出正确的工具，确保永不再发生。

她说，因此调查病毒的专家需要能够完全接触到发掘病源所需的一切资讯，而且必须找到结论。

目前美英欧盟领导人都展现支持调查，如果峰会上达成共识，G7声明中可能会明文呼吁世卫专家前往中国进行独立的下一阶段调查。

另外，英国首相约翰逊向日本首相菅义伟表达对东京奥运的支持。约翰逊周五与出席七国集团领导人峰会的日本首相菅义伟会面。

唐宁街首相府称，约翰逊向菅义伟表达对东京奥运的支持，并欢迎为确保奥运能够安全举行所作出的努力。

东京奥组委主席桥本圣子此前表示说，如果七国集团能够支持东京奥运按计划举行，将感激不尽，她并表示奥组委已经在东京，与奥运相关的工作人员设立一个新的新冠疫苗接种中心。

另据一名知情人士指出，G7领导人大致同意，需维持财政刺激以支持经济发展。

路透社报导，这名消息人士指出，G7领导人相信，应具备长期政策以确保未来政府财政健全。七国领导人并认为，许多国家近期出现的后封锁通货膨胀攀升，仅属短暂现象。