冯德莱恩：欧盟目标是年底前出口7亿剂疫苗

欧盟委员会主席冯德莱恩周六表示，欧盟的目标是在2021年底前，出口7亿剂2019冠状病毒疾病疫苗。联合国秘书长对英国首相约翰逊宣布，七国集团将在峰会结束前提供10亿剂疫苗承诺表示欢迎， 他并呼吁制定“全球疫苗接种计划”。

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路透社报导，冯德莱恩表示，到目前为止，欧盟已向COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）捐献30亿欧元，并捐献3亿5000万剂疫苗，占欧盟生产疫苗的一半。COVAX是世界卫生组织支持的机制，目的是确保低收入国家能取得疫苗。

正在英国出席七国集团峰会的冯德莱恩周六发推文表示，"我们的目标是年底前出口7亿剂疫苗。

另外，联合国秘书长古特雷斯周五向报道在英国举行的七国集团峰会的记者表示，拯救生命的新冠疫苗应被视为“全球公益产品”。

古特雷斯并对美国和英国此前宣布，向最无力负担疫苗的国家捐赠5亿多剂疫苗的消息感到鼓舞，并还对英国首相约翰逊宣布，预计七国集团将在峰会结束前提供10亿剂疫苗承诺表示欢迎。

古特雷斯说，国际货币基金组织与世界银行、世界卫生组织和世界贸易组织在七国集团会议之前宣布了一项500亿美元的方案，支持在发展中国家提供疫苗接种，他对此感到鼓舞。

联合国秘书长表示，“我们正在与冠状病毒作战”，这种病毒继续造成“巨大的痛苦”，并摧毁全球经济。 他补充说，为了战胜病毒，我们必须“强化我们的武器”。他并呼吁制定“全球疫苗接种计划”。

古特雷斯谈到他建议疫苗生产国在世卫组织、疫苗免疫联盟和国际金融机构的支持下成立一个紧急工作队，以制定和实施一项计划。