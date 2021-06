拜登倡导“全球基础建设”计划抗衡中国“一带一路”

一位美国资深官员说, 拜登总统周六在七国工业国集团(G7)峰会上倡导一项全球基础设施建设计划,以抗衡中国的“一带一路”。

据路透社发自举行G7高峰会的英国卡比斯湾(Carbis Bay)的报道:不愿具名的美国资深官员表示:“全球基础建设”计划不只跟中国较量,直到目前,对于中国缺乏透明度、糟糕的环境与劳动标准与强制措施,让许多国家状况恶化,G7国家还拿不出一套反应西方价值、标准与经商方式的积极替代方案。美国总统拜登今年3月就曾表示,民主国家应制定自己的竞争方案。

中国在2013年发起“一带一路”倡议,目前已有100多个国家与中国签订协议,在铁路、港口、公路和其他基建项目进行合作。

该官员透露:我们将宣布“为世界重建美好”(Build Back Better for the World),一个跟我们G7伙伴一同发起的雄心万丈新全球基建倡议,也将不会只是中国“一带一路”的替代方案而已。

关于全球基础设施计划的资金来源,该官员说,计划将包括筹集数千亿美元的公共和民间资金,以帮助贫困国家在2035年前填补40万亿美元的基础设施缺口。美国希望和G7伙伴、私营企业与其他利益关系人一起,共同替有需要的中国家催动数千亿美元基建投资。