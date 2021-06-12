甘肃超级马拉松悲剧 县委书记自杀引发的疑问

2021 年 5 月 22 日，在中国甘肃省白银市，极端寒冷天气导致 100 公里超级马拉松比赛多位参赛者丧生，图为救援人员抬着担架在现场工作。

甘肃白银市景泰县境内举办的超马比赛，21名参赛者被活活冻死，引起中国人普遍悲愤。6月9日传出消息说，景泰县委书记李作壁自杀了，对调查过程一直缄默的甘肃省政府两日后出面予以证实，同时宣布死去的县委书记应负主要领导责任，27人被追责，调查由此结束，引发许多疑问。

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5月22日甘肃境内举办的高山超级马拉松比赛全程100公里，穿越景泰县一个地质公园，参赛者中途突遭冻雨，因为赛地预防措施严重不足，没有任何防护措施，造成21名选手遇难，成为山地越野赛有史以来死亡人数最多的比赛之一。

但是死者身份名单至今未正式公布，已知死者中有中国越野跑顶尖选手、马拉松健将梁晶，还有残运会冠军黄关军。但有不少是业余选手。有一位名叫陆正义，生前曾是贵州的一位业务经理。

官方匆匆处理，引起许多质疑，比如李作壁的死因就不清楚。『华尔街日报』引述多位知情人士说，56岁的县委书记李作壁自杀前，中共纪律官员当天上午找过他。通常，中共纪检官员找人，一般都是“涉贪涉腐”，难道与调查超马悲剧有关？ 或者是在调查事故的过程牵扯出违纪违法行为？

另外一个质疑是，处理名单看起来27人，但领导责任全归死者一人，其他都有点蜻蜓点水，一带而过，是否有点如有人批评的“大事化小，死人担责”的味道？习近平反腐以来，跳楼自杀官员事件频繁发生，有网民说，“李书记如果是因为自责而自杀，也算是个有担当的男人。”

超马悲剧发生后，民愤极大，惊动了习近平，为什么呢？华尔街日报的一个分析是，致命马拉松发生之际，正值中国的一个敏感时期—共产党正忙于在今年7月庆祝建党100周年，党庆，是习近平的一个优先事项，根据习近平的指示，甘肃省启动了对赛事管理的调查。他不愿意这件事影响党庆的气氛？

这就能够解释景泰县委书记李作壁受不了上级的压力，终于自杀的原因吗？根据甘肃省政府11日发布的事件处理通报，辖管景泰县的白银市委书记苏君给予政务警告处分，白银市长张旭晨给予 政务记过处分。而自杀的李作壁则“对事件负有主要领导责任”，但人已死亡，“不再给予处分”。

北京政论人士华颇对自由亚洲表示，“这是一场国家级赛事，必须得到省级政府批准，但这些领导都没有担责，而只是甩锅给一位县级领导”。还有网民表示同情：“作为县里的第一把手，感觉该县发生的事故让他难辞其咎，沉重的精神压力让他完全奔溃了。”

还有网民说，“造成这么多人死亡，相比之下对责任人的处罚真是轻描淡写，人已亡，希望举一反三，好好总结教训，这样的恶劣天气难道没有一个领导预想到吗？放羊老人都知道要带一件棉衣，可惜了，那么多的优秀运动员。”

但更多的看法是，调查清楚这件事情的真相比什么都重要，为什么举办一个如此重大的赛事，准备如此简陋？在突然遭遇恶劣天气后，为什么参加者连起码的护暖防护设备都没有？主办方事先收到气象信息和大风预警，为什么没有采取相关措施？参赛人员发出求救信息后，赛事为什么直到两小时后才被迫终止，组织者却仍未宣布停赛？

而且，事情到了今天，主要的责任让死者背了不算，官方至今还未公布21名遇难选手的身份信息。甘肃省政府至今对调查进程未公开发表声明。中国媒体前段时间爆出的消息说，当局只愿意为每位遇难者家属补偿95万元，多数家属拒签协议，一则认为补偿过低，另外认为这不是天灾，是人祸，他们要一个说法!

有人质疑调查难道就此结束了吗？“21人死亡没有后续！各大媒体都成哑巴！官方机构和稀泥！体制内出事真的有真相吗？”遇难的陆正义的女儿告诉华尔街日报记者，她问调查人员：父亲的遗体是什么时间什么地方被发现的，“他们都是遮遮掩掩的，他们说自己不知道”。

还有网民说：“我一直希望21个去世的人能有个官方的名单。事情能妥善处理。以后越野比赛的规则能更严格。 ​”